Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện first look poster của phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 11/12 tới. Bên cạnh những chi tiết bí ẩn được hé lộ, điều khiến nhiều khán giả chú ý chính là sự xuất hiện của Dương Khắc Linh ở vị trí đạo diễn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi từ trước đến nay, nam nghệ sĩ vốn là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt.

Dương Khắc Linh bất ngờ rẽ hướng sang điện ảnh.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Khắc Linh ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đứng sau hàng loạt bản hit đình đám như Xin Hãy Thứ Tha, Xin Đừng Lặng Im, Cánh Hồng Phai… Những sáng tác của anh từng được đông đảo khán giả yêu thích, góp phần tạo nên thành công cho nhiều giọng ca nổi tiếng.

Chính vì vậy, việc Dương Khắc Linh bất ngờ rẽ hướng sang điện ảnh, đặc biệt là đảm nhận vị trí đạo diễn, được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nam nhạc sĩ.

Thực tế, Dương Khắc Linh không hoàn toàn xa lạ với công việc đứng sau máy quay. Trước đó, anh từng tham gia đạo diễn một số MV ca nhạc cho Thu Minh, Đăng Khôi và bà xã Sara Lưu. Tuy nhiên, so với một sản phẩm âm nhạc có thời lượng ngắn, việc thực hiện phim điện ảnh đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm khác biệt.

Đáng chú ý, Dương Khắc Linh không lựa chọn cách công bố rầm rộ về bước chuyển mình này. Thay vào đó, nam nhạc sĩ âm thầm dành thời gian và tâm huyết cho dự án mới, xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật cũng như mong muốn khám phá những giới hạn khác của bản thân.

Dương Khắc Linh không lựa chọn cách công bố rầm rộ về bước chuyển mình này.

Trước thềm ra mắt Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Dương Khắc Linh cũng thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nam nghệ sĩ hy vọng tác phẩm đầu tay trên cương vị đạo diễn điện ảnh sẽ nhận được sự đón nhận và yêu mến từ khán giả.

Từ một nhạc sĩ sở hữu nhiều bản hit đến vai trò đạo diễn điện ảnh, Dương Khắc Linh đang cho thấy mong muốn làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, liệu nam nhạc sĩ có tiếp tục tạo nên dấu ấn khi bước sang lĩnh vực mới hay không vẫn là câu hỏi cần chờ đến ngày Phi Vụ Bông Tuyết Vàng chính thức ra rạp để có lời giải đáp.