Đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án có điểm đầu giao với Hương lộ 19 (xã Phước An) và điểm cuối giáp Quốc lộ 51 tại Km2+665,87 (xã Long Phước) TP Đồng Nai. Công trình thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư xây lắp của hai gói thầu chính khoảng 287 tỷ đồng.

Hướng tuyến đường 25C. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ diện tích 27/27 ha. Hai gói thầu xây dựng chính do Tổng công ty Thành An và CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thi công, với giá trị thực hiện lũy kế đạt 220 tỷ đồng, tương đương 77% giá trị hợp đồng.

Trên tuyến chính, các hạng mục thoát nước dọc dài 2,65 km đã hoàn thành; công tác đắp đất nền đường đạt tiêu chuẩn K95 cũng đã hoàn tất.

Xuyên suốt toàn bộ công trường đường 25C, nhiều mũi thi công được tăng cường, các phương tiện san lấp, lu lèn mặt đường hoạt động liên tục.

Phần nền đường K98 được thi công trên 2,4/2,65 km, trong khi hạng mục móng cấp phối đá dăm đạt 2,1 km.

Công tác thảm bê tông nhựa hai lớp đã thực hiện được khoảng 1,1 km.

Trong ảnh là cầu Bà Ký với các hạng mục bản mặt cầu, gờ lan can và tay vịn đã hoàn thành.

Cây cầu dài 24,54 m, rộng 37 m, được xây dựng trên tuyến chính nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với mặt cắt ngang của đường.

Ở giai đoạn 1, đường 25C được đầu tư với nền đường rộng 45 m, gồm hai phần đường chính rộng tổng cộng 32 m, dải phân cách giữa rộng 5 m và hai bên lề đất rộng tổng cộng 8 m.

Công trình có tốc độ thiết kế 80 km/h, đầu tư hai nút giao với Hương lộ 19 và Hương lộ 12, cùng hệ thống chiếu sáng và cây xanh trên tuyến.

Theo kế hoạch, tuyến chính dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 31/10, trước khi toàn bộ dự án được đưa vào khai thác sử dụng ngày 31/12.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, trục kết nối chính từ huyện Nhơn Trạch cũ và các khu công nghiệp đến sân bay Long Thành và TP.HCM, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 17 km.