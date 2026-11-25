Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12km, mặt cắt ngang 50m, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Công trình được khởi công từ năm 2017 nhưng vướng mắc giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ nhiều năm.

Đến cuối tháng 9-2026, chính quyền phường Từ Liêm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công.

Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục cống thoát nước, hào kỹ thuật, bó vỉa; đồng thời lu lèn nền đường… đoạn từ ngách 71/1 Mỹ Đình đến hết ngõ 252 Mỹ Đình.

Công việc được đơn vị triển khai khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Được biết, nhà thầu đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Các hộ dân sống quanh khu vực mong tuyến đường sớm hoàn thành và đưa vào khai thác để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và tạo diện mạo mới cho đô thị khu vực.

Máy móc nhà thầu đang triển khai phần còn lại của đoạn tuyến từ Lê Đức Thọ đến ngõ 252 Mỹ Đình.

Đoạn này, đơn vị thi công đã hoàn thành cấp phối đá dăm đang tiến hành những đợt lu cuối cùng trước khi thảm nhựa.

Dự kiến, việc thảm nhựa sẽ được đơn vị triển khai vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 30-11-2026. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, công trình sẽ tạo kết nối thông suốt giữa Vành đai 3 và Vành đai 3,5, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.