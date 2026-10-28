Đường Hồng đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2026

Các đại biểu khảo sát thực tế mô hình trồng gừng tại thôn Tắn Khâu, xã Đường Hồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã đạt một số kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 4 cây trồng chính đạt 1.944,2 ha, bằng 99,91% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 6.613,4 tấn, bằng 87,2% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 81.208 con. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, toàn xã trồng mới 42 ha rừng, đạt 140% kế hoạch tỉnh giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, có tiềm năng nhân rộng trên địa bàn, như: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Ngọc Nương 9; liên kết trồng lạc hoa; dự án liên kết trồng gừng sẻ lai; trồng hồi gắn với chiết xuất tinh dầu; nuôi ngựa bạch sinh sản; sản xuất rau vụ đông; trồng dâu kết hợp nuôi tằm; chăn nuôi dúi; trồng cây sở lấy dầu và huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đây là những mô hình góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo xã Đường Hồng trao Giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2026, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, xã tiếp tục lựa chọn, hỗ trợ nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là các mô hình trồng lúa chất lượng cao, lạc hoa, gừng, hồi và nuôi ngựa bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Dịp này, UBND xã Đường Hồng khen thưởng 17 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế, qua đó động viên, khuyến khích người dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan mô hình trồng hồi tại thôn Nà Nôm và mô hình trồng gừng, nuôi ngựa bạch tại thôn Tắn Khâu.