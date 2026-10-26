Đường hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa sắp về đích

Đường 991B là tuyến giao thông trọng điểm kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics của khu vực.

Hướng tuyến đường 991B. Đồ họa: Phan Nhật.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm cuối tháng 10, phần lớn tuyến đường 991B nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần hoàn thiện.

Đến nay, công trình đạt khoảng 95% khối lượng thi công, trong đó hơn 7 km đã được thảm nhựa, nhiều hạng mục cầu và đường dẫn đang được hoàn thiện.

Trong ảnh là cầu Mỏ Nhát dài khoảng 766 m, rộng 19,8 m. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, trong đó phần nhịp chính được thi công theo phương pháp đúc hẫng, từng đoạn từ trụ vươn ra hai phía.

Cách cầu Mỏ Nhát khoảng 2 km là cầu Rạch Ông, dài khoảng 400 m. Công trình đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục như lan can, khe co giãn và những phần việc liên quan.

Tại vị trí giao với Quốc lộ 51, cầu vượt dài 664 m, rộng 18,5 m đã cơ bản thành hình. Nhà thầu đang tiếp tục thi công đường dẫn, lắp đặt lan can và hoàn thiện khe co giãn.

Ở giữa tuyến 991B có điểm đấu nối với đường Long Sơn - Cái Mép. Khi hoàn thành, trục giao thông này sẽ đi qua xã đảo Long Sơn, kết nối với đường ven biển hướng về khu vực Lâm Đồng, trong đó có địa bàn Bình Thuận trước đây.

Trên tuyến, nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa, trồng cây xanh. Các hạng mục còn lại tập trung vào hoàn thiện mặt đường, đường dẫn lên cầu và những công trình phụ trợ.

Công nhân tích cực thi công hoàn thiện hạng mục vỉa hè đoạn gần cảng Cái Mép.

Dự án khởi công giữa năm 2018, có chiều dài khoảng 9 km, mặt đường rộng 35 m, thiết kế 4 làn xe. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đến các khu công nghiệp, trung tâm logistics dọc Quốc lộ 51, đồng thời kết nối với các trục giao thông quan trọng, trong đó có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Điểm đầu tuyến 991B nối với đường Hội Bài - Châu Pha, cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 8 km. Việc kết nối các tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm hướng lưu thông cho hàng hóa từ khu vực cảng biển đến mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án từng bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện, nước. Đến nay, các khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành những hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 12.