Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt năm 2023 và điều chỉnh vào tháng 6/2026, với tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi đảm nhận thi công.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường có chiều dài 1.166m, nối từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu, được đầu tư với nền đường rộng 36m. Trong đó, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài 547m và đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh dài 619m.

Được khởi công từ tháng 5/2026, đến nay, đoạn tuyến dài 547m, từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha, đã hoàn thành các hạng mục chính như thảm nhựa mặt đường, vỉa hè, trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Tuy nhiên, ở phần tuyến còn lại, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiều hộ dân từ đoạn điểm giao Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong khi đó, do mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại nhiều nên vào giờ cao điểm thường bị ách tắc.

Phần đường thi công đang dang dở xuất hiện nhiều ổ gà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Liên quan đến tuyến đường này, mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.Huế Hoàng Hải Minh đã cảnh cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi do chậm trễ trong việc mở tài khoản chuyên chi, tổ chức thi công chậm, không bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công và giải ngân theo nội dung cam kết cũng như chỉ đạo của UBND thành phố.

Lãnh đạo Tp.Huế cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần; xác định thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng hạng mục và toàn bộ công trình. Đồng thời, chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, xác nhận khối lượng, tiến độ thực hiện hằng tuần và tổ chức đánh giá kết quả trong vòng 3 tuần.

Trường hợp nhà thầu không có chuyển biến, không hoàn thành khối lượng công việc đã cam kết, chủ đầu tư phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng, xử lý theo quy định và công khai thông tin về nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng.

Song song với yêu cầu đẩy nhanh thi công, thành phố cũng đặt ra các mốc thời gian cụ thể đối với công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, phần mặt bằng còn lại không có nhà ở phải được bàn giao trước ngày 30/12/2026; toàn bộ mặt bằng phần còn lại phải hoàn thành trước ngày 30/1/2027.

Riêng khu vực nút giao chợ đầu mối, nơi hiện còn khoảng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc và hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Hình ảnh một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, thông tin từ UBND phường Phú Xuân, lãnh đạo phường vừa trực tiếp đến từng hộ dân trên đoạn đường từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. Hiện một số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, trong khi những trường hợp khác vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản và điều kiện bồi thường.

Hiện UBND phường Phú Xuân đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.