Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 175 - Vùng 5 Hải quân dâng hương tại Khu di tích Vàm Lũng, điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: TTXVN phát

“Đường Hồ Chí Minh trên biển" là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự chiến lược do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, để vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam.

Bến K15 Đồ Sơn là điểm bắt đầu của tuyến đường, nơi xuất phát của các con tàu không số. Hoạt động trong suốt 14 năm liên tục (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975), đường Hồ Chí Minh trên biển là sự sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, một kỳ tích lịch sử.

Trên con đường vận tải chiến lược trên biển đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hi sinh, mãi mãi nằm lại; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Khu di tích lịch sử Bến Vàm Lũng, điểm cuối của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển đã góp phần vào chiến công đó và vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Bến Vàm Lũng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2024 (theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ).

Lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển và cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 175 - Vùng 5 Hải quân dâng hương tại Khu di tích Vàm Lũng, điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã từng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số và đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc Bến Vàm Lũng đón nhận danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trong việc bảo tồn, tôn tạo không gian di sản.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, biến nơi đây thành 'địa chỉ đỏ' để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tri ân và tiếp lửa truyền thống yêu nước, xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển và cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 175 - Vùng 5 Hải quân dâng hương tại Khu di tích Vàm Lũng, điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ anh, cha đi trước; với niềm tự hào của dân tộc, trong không khí phấn khởi tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân xã mang tên anh hùng Phan Ngọc Hiển - nơi có Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng, địa phương quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với địa danh lịch sử, điểm cuối con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển.