Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bản hùng ca về ý chí Việt Nam

Sự ra đời của Đoàn 759 cùng với việc khai thông tuyến chi viện chiến lược Bắc-Nam trên biển là sự kiện đánh dấu mốc mở đường vận chuyển chiến lược trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đường Hồ Chí Minh trên biển là quyết sách đúng đắn, sáng tạo độc đáo, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng; là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết quân - dân.

Thu Hạnh/TTXVN