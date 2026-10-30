Đường Hồ Chí Minh qua An Giang chạy đua tiến độ trong 61 ngày đêm

Cầu giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận qua địa phận xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Sáng 30/10, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026. Theo kế hoạch, tổng sản lượng thi công cam kết của hai gói thầu XL1 và XL2 đạt khoảng 448 tỉ đồng, trong đó gói XL1 khoảng 234,39 tỉ đồng, gói XL2 khoảng 213,86 tỉ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu cam kết tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca 4 kíp”, tập trung đắp nền, thi công cấp phối đá dăm, láng nhựa, hệ thống thoát nước và kết cấu cầu. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường cũng được yêu cầu bảo đảm.

Các đơn vị tư vấn giám sát bố trí nhân lực thường trực tại công trường, kiểm soát chất lượng và tiến độ, kịp thời nghiệm thu các hạng mục hoàn thành. Ban Quản lý dự án sẽ giao ban kiểm điểm tiến độ hằng tuần, phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 51,94km, trong đó đoạn qua tỉnh An Giang dài 45,27km. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.