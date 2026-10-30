Đường gom dân sinh giảm nỗi lo mất an toàn giao thông đường sắt

Chung sức mở đường, vì an toàn cộng đồng

Sống sát hành lang an toàn giao thông đường sắt, 18 hộ dân thôn Phú Thành (xã Bảo Thắng) từng không có lối đi riêng thuận tiện. Theo bà Nguyễn Thị Chung, người dân tổ 14, con đường cũ chỉ là lối mòn tự mở, cây cối um tùm. Nhu cầu đi lại hằng ngày buộc bà con phải đi tắt qua đường sắt để ra đường lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường gom giúp 18 hộ dân thôn Phú Thành , xã Bảo Thắng đi lại thuận lợi và đảm bảo an toàn.

Nỗi lo về an toàn trên những lối đi tự mở đã vơi bớt khi tuyến đường gom dân sinh được đầu tư xây dựng. Từ chỗ phải tìm lối đi tạm, nay các hộ dân đã có đường bê tông rộng rãi, ô tô có thể vào tận cổng nhà. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt thường ngày nhờ đó thuận tiện hơn. Điều đáng nói, để có được con đường ấy, người dân không chờ đợi sự đầu tư của Nhà nước mà chủ động chung sức, góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng.

Ông Đặng Thái Sơn - Trưởng thôn Phú Thành cho biết, bà con tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu và đóng góp kinh phí cùng Nhà nước làm đường. Nhờ đó, tuyến đường hoàn thành giúp giao thông thuận tiện, ô tô vào tận cổng, người dân rất phấn khởi.

Tuyến đường gom hoàn thành đã giải quyết dứt điểm nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời thay đổi thói quen di chuyển qua đường ray, góp phần xóa bỏ các điểm nóng mất an toàn giao thông đường sắt.

Không riêng Phú Thành, tinh thần đồng thuận còn thể hiện rõ tại thôn Phú Thịnh. Để có mặt bằng sạch xây dựng đường gom, nhiều gia đình sẵn sàng tháo dỡ tường rào, cổng ngõ trị giá hàng chục triệu đồng và hiến đất sản xuất. Dù là tài sản lớn, nhưng trước mục tiêu an toàn chung, bà con đều nhất trí ủng hộ.

Các hộ dân tại thôn Phú Thịnh, hiến đất, góp công, góp của để làm tuyến đường gom dân sinh có chiều dài trên 200 m.

Theo ông Hồng Viết Thuấn - Trưởng thôn Phú Thịnh, sự đồng lòng của người dân là yếu tố quan trọng giúp địa phương triển khai công trình.

Không chỉ tạo lối đi an toàn, tuyến đường gom dân sinh tại thôn Phú Thịnh còn tích hợp hạ tầng thoát nước, góp phần chống ngập úng trong mùa mưa lũ, giúp bà con di chuyển thuận lợi ngay cả khi thời tiết bất lợi.

Từ Phú Thành đến Phú Thịnh, mỗi tuyến đường được mở ra đều gắn với sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Khi hiểu rõ lợi ích thiết thực của công trình, người dân sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình phụ trợ. Việc giải phóng mặt bằng không còn là nhiệm vụ của chính quyền mà trở thành công việc chung của cả cộng đồng.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để địa phương từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng đường gom, hướng tới mục tiêu xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động chạy tàu.

Gỡ khó để hoàn thành mục tiêu xóa lối đi tự mở

Với hơn 30 km đường sắt chạy qua địa bàn, xã Bảo Thắng là một trong những địa phương chịu áp lực lớn về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Nhu cầu đi lại, giao thương dọc tuyến của người dân liên tục gia tăng, khiến các lối đi tự mở trở thành "bẫy" tai nạn rình rập nếu không được xử lý triệt để.

Trước thực tế đó, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành 11,8 km đường gom dân sinh để xóa bỏ các lối đi tự mở. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp, đồng thuận của người dân, nhất là tại những khu vực có địa hình phức tạp hoặc liên quan đến đất đai, tài sản của các hộ gia đình.

Xã Bảo Thắng đặt mục tiêu làm 11,8 km đường gom dân sinh dọc tuyến đường sắt.

Quá trình triển khai hiện gặp không ít khó khăn. Giá vật liệu xây dựng tăng cao so với thời điểm lập dự toán, trong khi địa hình dọc tuyến đường sắt có nhiều ao hồ, vực sâu, khiến chi phí thi công phát sinh lớn.

Theo ông Ngô Hữu Trường - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Bảo Thắng, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục tuyên truyền, vận động với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", kiên trì thuyết phục Nhân dân đồng thuận hiến đất để hoàn thành mục tiêu đề ra, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Trước những khó khăn ấy, việc lựa chọn cách làm phù hợp, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và sự đồng thuận trong Nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” giúp địa phương từng bước triển khai các đoạn tuyến có điều kiện thuận lợi, đồng thời tiếp tục vận động, tháo gỡ vướng mắc tại những vị trí khó hơn.

Khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực của đường gom, sự đồng thuận sẽ trở thành động lực để công trình được triển khai. Những phần đất tự nguyện hiến, những hàng rào được tháo dỡ hay khoản kinh phí người dân đóng góp đều thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cùng chính quyền xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn.

Nhiều địa phương đẩy mạnh làm đường gom dân sinh, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt không thể chỉ dừng ở việc rào chắn, đóng các lối đi hiện hữu mà cần có phương án kết nối giao thông phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, xây dựng đường gom dân sinh là giải pháp thiết thực, vừa bảo đảm an toàn chạy tàu, vừa không làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của các hộ dân dọc tuyến.

Mỗi mét đường gom hoàn thành lại mở thêm một lối đi thuận tiện, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu dân sinh với yêu cầu bảo đảm an toàn đường sắt. Để rồi, mỗi chuyến tàu đi qua không còn nỗi lo thường trực tại những lối đi tự phát, mà trở thành nhịp chuyển động bình yên giữa đời sống đang ngày càng đổi thay của người dân Bảo Thắng.