Đường gom đại lộ Thăng Long vẫn ngập gần 1m sau nhiều ngày tạnh ráo

Chiều tối nay (22/9), có mặt ở đại lộ Thăng Long PV Báo Xây dựng chứng kiến tình trạng ngập vẫn còn tập trung tại các đoạn đường gom và hầm chui dân sinh khu vực từ Km26 - Km 28+800.

Nhiều vị trí trũng thấp chìm trong nước, khiến phương tiện khó lưu thông, một số xe máy cố vượt qua bị chết máy, người dân phải dắt xe hoặc quay đầu tìm hướng khác.

Chiếc xe tải chật vật qua đoạn đường ngập sâu.

Không ít người đi đường bất ngờ khi thời tiết đã nắng ráo đến vài ngày vẫn gặp điểm ngập sâu. Anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, ở phường Chương Mỹ, Hà Nội) di chuyển qua đây cho biết, do không biết đoạn đường phía trước bị ngập, anh đã đi xe lên hướng Hòa Lạc nhưng sau đó phải vật vã quay đầu để tìm hướng di chuyển khác.

Việc ngập kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của những người thường xuyên di chuyển qua khu vực này. Đặc biệt, khi nước ngập sâu, người đi xe máy phải đối mặt với nguy cơ chết máy, mất an toàn khi cố vượt qua.

Đang đứng túc trực cùng chiếc xe kéo tự chế tại mép nước ngập sâu, anh N.V.H. (trú tại xã Hữu Bằng) chia sẻ: "Mỗi lượt kéo xe máy qua đoạn ngập khoảng 300m, tôi lấy giá 100.000 đồng. Tuy nhiên, đa số các phương tiện biết ngập đã thay đổi lộ trình, thi thoảng mới có người chấp nhận thuê kéo để qua vùng ngập".

Tại các điểm ngập, một số phương tiện phải quay đầu chuyển hướng, trong khi đó có trường hợp chọn phương án lội nước hoặc dắt xe qua khu vực này.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân ngập do mưa lớn kéo dài những ngày qua, trong khi mực nước sông Tích dâng cao, khiến nước thoát chậm, tại một số vị trí, mực nước vẫn ở mức 0,7-1m. Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, những ngày qua Sở đã cấm đường và tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân đi lại.

Cụ thể, chiều Hà Nội - Hòa Lạc cấm tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh 18. Phương tiện được hướng dẫn quay đầu sang đường gom phía đối diện hoặc rẽ phải qua đường liên xã Hạ Bằng để đi Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ở chiều ngược lại, đường gom phía trái bị cấm tại Km 28+800, khu vực lối vào cao tốc; các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình thay thế.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa bàn theo dõi diễn biến mực nước và tổ chức phân luồng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo đảm giao thông tại khu vực bị ngập.