Đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu, xe máy rẽ sóng qua 'biển nước'

Xem clip người và phương tiện qua đoạn đường ngập:

Chiều 21/9, theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km26-Km28, thuộc xã Hữu Bằng, cùng một số hầm chui dân sinh trong khu vực bị ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao.

Nước ngập sâu gần 1m trên đường gom đại lộ Thăng Long

Nước ngập sâu khiến việc đi lại qua khu vực không bảo đảm an toàn. Nhiều phương tiện không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải quay đầu tìm hướng khác.

Tại khu vực ngập, một số người dân bất đắc dĩ phải "bơi" qua vùng nước để tiếp tục hành trình. Đáng chú ý, tại đây có một phụ nữ thường xuyên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ kéo xe máy qua đoạn ngập.

Nhiều người bất đắc dĩ bơi qua vùng ngập

“Mỗi lượt kéo xe máy qua vùng ngập khoảng 300m, giá là 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, thi thoảng mới có người nhờ kéo qua”, chị N.T.H. chia sẻ.

Người phụ nữ kéo xe cải tiến ở đường gom đại lộ Thăng Long

Trong khi đó, tại đường gom đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, lực lượng an ninh trật tự được bố trí đứng chốt, hướng dẫn các phương tiện quay đầu, tìm hướng đi khác nhằm bảo đảm an toàn.

Nước sông Tích đang tràn vào đường gom đại lộ Thăng Long

Anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do không biết nơi này ngập, tôi chạy xe lên Hòa Lạc, giờ lại phải quay đầu để vào đại lộ Thăng Long mới lên được tới nơi”.

Các ô tô nối đuôi nhau qua vùng ngập, sóng đánh dạt cả cây cỏ bên đường

Không riêng anh T., nhiều người đi đường cũng phải ngao ngán quay đầu, tìm tuyến khác để tiếp tục hành trình, tránh khu vực ngập sâu.

Cấm phương tiện qua khu vực ngập

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông tin yêu cầu cấm tất cả phương tiện qua khu vực ngập, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông theo từng hướng.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện phải quay đầu

Theo phương án, chiều Hà Nội đi Hòa Lạc, đường gom được đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18. Các phương tiện đến đây phải quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi ra nút giao Hòa Lạc.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, lối vào cao tốc trái. Ô tô, xe máy được hướng dẫn rẽ phải từ Km29 theo biển chỉ dẫn, qua cầu vượt Phú Cát, đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường liên xã Hạ Bằng tại Km26, qua hầm chui số 18 rồi vào đường gom trái để về Hà Nội.

Ở đường gom Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc luôn có cán bộ an ninh xã Hữu Bằng túc trực phân luồng giao thông. Nhiều phương tiện được hướng dẫn phải quay đầu đi hướng khác

Phương án phân luồng được thực hiện từ ngày 19/9 cho đến khi hết ngập. Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng, Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông và tuyên truyền phương án phân luồng đến người dân.