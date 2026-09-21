Đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, cấm phương tiện qua lại

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng ảnh hưởng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc.

Theo đó, căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng.

Rào chắn, phân luồng đảm bảo giao thông cho các phương tiện trên đường gom Đại lộ Thăng Long

Cụ thể, hiện tại, đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km26+00- Km28+00 và các hầm chui ngập sâu 0,7-1m, do nước sông Tích dâng cao. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Phân luồng tổ chức giao thông với đường gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc: Đóng cứng tại Km26+00 (hầm chui dân sinh số 18) các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng → Đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau đó đi ra nút giao Hoà Lạc.

Phương tiện lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long qua xã Hữu Bằng và Hoà Lạc cần lưu ý đi theo chỉ dẫn phân luồng

Đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội: Phân luồng đóng cứng tại Km 28+800 (lối vào cao tốc trái) các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ Km29+00 (có biển chỉ dẫn) các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát → đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc → liên xã Hạ Bằng tại Km26+00 → Hầm chui số 18 → đường gom trái đi về Hà Nội. Thời gian thực hiện cho đến khi hết ngập.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng theo phương án của Sở Xây dựng.

Hiện nay, Công ty CP Quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đặt biển báo rào chắn và đưa thông tin cảnh báo đến người dân được biết.