Đường giao thông dân sinh không thể lưu thông

Chiều 16-11, tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp trao đổi với bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), về tình hình kinh tế thế giới, định hướng phát triển của Việt Nam và phương hướng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và IMF.