Đường giao thông dân sinh không thể lưu thông
Việc đầu tư xây dựng các nút giao khác mức, trong đó có các hầm chui dân là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu xung đột giữa các dòng phương tiện, giảm ùn tắc giao thông. Thế nhưng, hơn 3 năm qua hầm chui dân sinh Đồng Trì tại xã Thanh Trì, qua quốc lộ 1B trở thành điểm nghẽn về giao thông, khiến người dân bức xúc cũng như kiến nghị lên nhiều cấp chính quyền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-giao-thong-dan-sinh-khong-the-luu-thong-246261116191856869.htm