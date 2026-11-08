Đường gần 100 tỷ đồng chưa bàn giao đã vá víu chằng chịt

Hàng chục điểm hư hỏng trên tuyến đường mới

Thời gian gần đây, người dân lưu thông trên tuyến đường từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh không khỏi băn khoăn khi phát hiện nhiều vị trí mặt đường bị lún, nứt rạn, bong tróc. Đây là tuyến giao thông vừa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Clip hiện trạng tuyến đường xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh bị hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường dài 9,4km xuất hiện hàng chục điểm mặt đường có dấu hiệu hư hỏng. Một số vị trí xuất hiện vệt lún theo bánh xe, mặt nhựa rạn chân chim, nứt vỡ và bong tróc thành từng mảng. Cá biệt, có những điểm mặt đường bị biến dạng, tạo thành các vết lồi lõm, ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình.

Nhiều vị trí mặt đường bị phình lún, rạn chân chim.

Tại những vị trí hư hỏng, đơn vị thi công đã tiến hành cắt bỏ phần mặt nhựa, khoanh vùng thành từng ô để sửa chữa, thảm lại bê tông nhựa. Những mảng mặt đường bị cắt tạo thành các ô vuông, hình chữ nhật nằm rải rác dọc tuyến, cho thấy công trình đang phải khắc phục nhiều tồn tại ngay sau khi hoàn thành thi công.

Một số vị trí hư hỏng được nhà thầu khoanh vùng, cắt bê tông để sửa chữa.

Người dân địa phương cho biết, trước đây, tuyến đường cũ có nhiều đoạn xuống cấp, đi lại khó khăn. Bởi vậy, khi dự án được triển khai, mở rộng với mặt đường rộng rãi, khang trang, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa trọn vẹn khi công trình mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng.

Một người dân xã Như Xuân chia sẻ: “Tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đi lại, giao thương của người dân. Khi đường được đầu tư, mở rộng, chúng tôi rất vui mừng vì việc đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng, công trình mới làm chưa lâu đã xuất hiện nhiều điểm lún, nứt, phải cắt mặt đường để vá lại nên người dân cũng băn khoăn về chất lượng”.

Công trình 91 tỷ đồng vẫn chưa được nghiệm thu

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Như Xuân cho biết, tuyến đường trên thuộc dự án đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân (huyện Như Xuân cũ), được UBND huyện Như Xuân phê duyệt vào tháng 3/2024, với tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài 9,4km, quy mô 2 làn xe, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Tuyến đường được đầu tư nhằm kết nối xã Như Xuân với các xã Thượng Ninh, Thanh Quân, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo điều kiện kết nối các địa bàn miền núi với đường Hồ Chí Minh.

Nhìn từ trên cao tuyến đường mới làm như chiếc áo rách, vá víu chằng chịt.

Ban đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân được giao làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, dự án được chuyển giao cho UBND xã Như Xuân tiếp nhận và tiếp tục thực hiện vai trò chủ đầu tư. Hai đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo UBND xã Như Xuân, do dự án được triển khai trên cơ sở nâng cấp, mở rộng tuyến đường cũ nên điều kiện nền đường tại các vị trí thi công có sự khác nhau. Qua kiểm tra ban đầu, những vị trí xuất hiện tình trạng nứt rạn, phình lún chủ yếu nằm ở phần đường mới được mở rộng.

Tuyến đường này nối từ xã Như Xuân, đi qua xã Thượng Ninh, điểm cuối cùng là xã Thanh Quân, có vai trò quan trọng kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, mặc dù công trình đã cơ bản hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu kiểm tra toàn tuyến, xác định những vị trí hư hỏng để có phương án sửa chữa, khắc phục. Đối với một số đoạn có dấu hiệu lún, các đơn vị liên quan cần tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi đưa ra kết luận về chất lượng.

Lãnh đạo UBND xã Như Xuân thông tin: Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 30 vị trí xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, cần được khắc phục. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa những vị trí hư hỏng, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tại các đoạn có dấu hiệu lún để đánh giá chính xác tình trạng công trình.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Báo Công an nhân dân đã có bài viết phản ánh tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 70% tổng vốn đầu tư. Theo kế hoạch, sau khi nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình. Dự kiến, công việc này hoàn thành trước tháng 12/2026.

Đây không phải lần đầu tuyến đường này được phản ánh về những bất cập trong quá trình triển khai. Trước đó, vào tháng 11/2025, Báo Công an nhân dân đã có bài viết phản ánh tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Thời điểm đó, nhiều đoạn đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bẩn khi trời nắng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông và các hộ dân sinh sống dọc tuyến.

Sau những phản ánh về tiến độ thi công, đến nay, khi công trình cơ bản hoàn thành, hàng loạt vị trí mặt đường lại xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải kiểm tra, đánh giá nghiêm túc chất lượng thi công, đặc biệt tại những vị trí nền đường mới mở rộng.

Một công trình giao thông có tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho địa phương, cần được bảo đảm chất lượng tương xứng với nguồn vốn đầu tư. Bởi vậy, việc nghiệm thu không thể chỉ dừng lại ở kiểm tra hình thức bên ngoài hay hoàn thành các hạng mục theo tiến độ, mà phải đánh giá thực chất chất lượng từng hạng mục, nhất là những vị trí đã phát sinh hư hỏng.