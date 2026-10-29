Dương Dương và Trần Đô Linh hợp tác trong phim mới

Mới đây, thông tin Dương Dương và Trần Đô Linh hợp tác trong bộ phim truyền hình Đợi Gió Hôn Em nhận được sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Dự án đánh dấu màn tái hợp của hai diễn viên sau 11 năm kể từ khi cùng góp mặt trong phim điện ảnh Tai Trái (2015).

Đợi Gió Hôn Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu. Phim xoay quanh chuyện tình giữa Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần, hai người từng yêu nhau sâu đậm khi còn trẻ nhưng phải chia xa vì những hiểu lầm và khoảng cách.

Dương Dương.

Trong phim, Phó Tuyết Lê từng là học sinh cá tính, không được lòng thầy cô. Khi trưởng thành, cô trở thành ngôi sao nổi tiếng, sống giữa ánh hào quang của làng giải trí. Trong khi đó, Hứa Tinh Thuần theo đuổi sự nghiệp pháp y, mang vẻ ngoài lạnh lùng và kín đáo.

Nhiều năm sau, cuộc gặp lại khiến cả hai phải đối diện với những cảm xúc chưa thể xóa nhòa. Những hiểu lầm trong quá khứ, sự thay đổi của cuộc sống và khoảng cách giữa hai con người trưởng thành trở thành thử thách cho mối quan hệ của họ. Từ đây, câu chuyện tình yêu dang dở có cơ hội được viết tiếp, nhưng cũng đặt ra câu hỏi liệu cả hai có thể vượt qua những tổn thương từng khiến họ rời xa nhau.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở màn tái hợp giữa Dương Dương và Trần Đô Linh. Năm 2015, cả hai từng tham gia Tai Trái, tác phẩm thanh xuân chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhiêu Tuyết Mạn. Sau hơn một thập kỷ, việc hai diễn viên cùng xuất hiện trong một câu chuyện tình cảm mới khiến khán giả tò mò về sự kết hợp lần này.

Trần Đô Linh.

Với Dương Dương, hình tượng Hứa Tinh Thuần mang đến màu sắc nhân vật có vẻ ngoài điềm tĩnh, lý trí nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. Trong khi đó, vai Phó Tuyết Lê đặt Trần Đô Linh vào hình tượng nữ minh tinh có cá tính riêng, vừa mạnh mẽ trước công chúng vừa phải đối diện với những khúc mắc trong chuyện tình cảm.

Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên chính, Đợi Gió Hôn Em còn khai thác mô-típ tình đầu tái hợp sau nhiều năm, vốn quen thuộc với dòng phim ngôn tình Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự đan xen giữa thế giới giải trí của nữ chính và công việc pháp y của nam chính cũng tạo nên nét riêng cho câu chuyện.

Thông tin về dự án đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả mong chờ màn kết hợp mới của Dương Dương và Trần Đô Linh. Những thông tin cụ thể hơn về dàn diễn viên, lịch khai máy và thời điểm phát sóng cần chờ thông báo chính thức từ đoàn phim.