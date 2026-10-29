Dương Dương - Trần Đô Linh tạo nên tổ hợp nhan sắc đỉnh cao trong phim mới

Hai ngày qua, fan của dòng phim ngôn tình đều hào hứng khi nghe tin truyện Đợi Gió Đến Hôn Em sẽ chuyển thể thành phim và còn có Trần Đô Linh cùng Dương Dương đóng vai chính. Truyện kể rằng cả chục năm trước, Hứa Tinh Thuần là nam sinh đình đám nhất trường, là bạch nguyệt quang trong lòng bao cô gái. Còn Phó Tuyết Lê lại là nàng hoa khôi đầy nổi loạn trong trường.

Hai nhân vật chính của Đợi Gió Đến Hôn Em.

Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng tuổi trẻ bướng bỉnh, cái tôi cao ngất trời đã khiến mối tình nhanh chóng bùng nổ rồi lại nguội lạnh. Để rồi 6 năm sau, số phận đưa Hứa Tinh Thuần cùng Phó Tuyết Lê gặp lại. Chàng nay đã thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, suốt những năm tháng qua vẫn chưa bao giờ quên được mối tình đầu nhưng không chịu thừa nhận. Nàng đã thành ngôi sao nổi tiếng, bề ngoài đầy tự tin nhưng bên trong lại nhạy cảm mong manh.

Tạo hình của Dương Dương và Trần Đô Linh.

Cả hai đều che giấu tâm sự thật của mình, cố tỏ ra cứng cỏi thờ ơ trước đối phương. Nhưng tất nhiên Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lê chẳng thể lạnh lùng mãi, khi trái tim đã lên tiếng. Xét về ngoại hình, Dương Dương và Trần Đô Linh quá sức đẹp đôi. Một bên mạnh mẽ vững chãi, một bên dịu dàng yểu điệu chắc chắn sẽ tạo thành tổ hợp nhan sắc như mơ. Cũng có người đặt dấu hỏi về diễn xuất của cả hai, khi Dương Dương lẫn Trần Đô Linh từng bị phàn nàn về biểu cảm còn gượng gạo.

Dương Dương tạo dáng giống nhau giữa hai phim.

Nhưng ở những vai diễn gần đây, cả hai đều có tiến bộ đáng kể nên cư dân mạng vẫn đang đặt ngôi sao hy vọng rằng Dương Dương - Trần Đô Linh sẽ diễn xuất ăn ý và tạo nên cặp đôi đẹp mới. Thậm chí, netizen còn phát hiện poster quảng bá Đợi Gió Đến Hôn Em giống với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và khi so sánh, càng thấy Dương Dương bây giờ đã từng trải, nam tính hơn trước.