Môn bơi đã diễn ra các nội dung chung kết gồm: 50m bướm nữ, 50m bướm nam, 200m tự do nữ, 200m tự do nam, 200m ếch nữ, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam… Các vận động viên đã thi đấu đầy quyết tâm, cạnh tranh quyết liệt. Đáng chú ý, ở nội dung bơi 200m tự do nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh) có màn bứt tốc ngoạn mục để giành huy chương vàng trước Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) dù bị dẫn trước phần lớn thời gian thi đấu. Trong khi đó, vận động viên Trần Hưng Nguyên (đoàn Quân đội) cũng lỡ mất huy chương vàng vào kình ngư Đà Nẵng với khoảng cách thời gian chỉ tính bằng phần trăm giây.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên đường đua xanh tối 26-11.

Kết thúc các lượt chung kết môn bơi trong ngày, đoàn thể thao Quân đội giành được 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đến nay, tại môn bơi, đoàn thể thao Quân đội đã giành được 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc bạc, 9 huy chương đồng, phá 4 kỷ lục quốc gia, 9 kỷ lục Đại hội.

Ngày mai (27-11), môn bơi sẽ thi đấu ngày cuối cùng, hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn, ảnh hưởng đến thứ tự xếp hạng chung trên bảng tổng sắp huy chương của các đoàn thể thao.

Trao thưởng các nữ vận động viên xuất sắc ở nội dung bơi 50m bướm.

Trong ngày, đoàn thể thao Quân đội còn thi đấu nhiều môn khác với kết quả tích cực, gồm: 5 huy chương bạc các môn bắn súng, xe đạp, taekwondo và 1 huy chương đồng bắn súng. Môn kurash cũng diễn ra ngày thi đấu cuối cùng, kết thúc các nội dung tranh tài với kết quả đoàn thể thao Quân đội xếp nhất toàn đoàn (4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng). Ngoài ra, các đội bóng đá, bóng rổ 5x5 nam của đoàn Quân đội đều vòng trong.