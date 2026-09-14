John Malkovich dẫn đầu đường đua Oscar 2027

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 83 khép lại hôm 12/9 (giờ địa phương) với nhiều kết quả bất ngờ.

LHP này thường được xem là một trong những sự kiện mở màn cho mùa giải thưởng, nơi những tác phẩm và màn trình diễn nổi bật bắt đầu được giới chuyên môn chú ý trước khi bước vào các cuộc đua cuối năm.

John Malkovich tại LHP Venice. (Ảnh: Getty).

Theo The Grand Pinncale Tribune, mặc dù LHP năm nay có ít phim bom tấn Hollywood kinh phí lớn hơn so với những năm trước, 6 bộ phim nổi bật đã nhanh chóng nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Oscar 2027. Mỗi phim đều tạo ra sự chú ý riêng và khuấy động những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhà phê bình và khán giả.

Trước hết là "Primetime", một bộ phim đang gây xôn xao dư luận nhờ diễn xuất xuất sắc của Robert Pattinson trong vai Chris Hansen, người dẫn chương trình ngoài đời thực của chương trình truyền hình nổi tiếng đầu những năm 2000, "To catch a predator".

Theo BBC, Pattinson không chỉ đóng vai chính mà còn là nhà sản xuất, xuất hiện trong hầu hết các cảnh quay. Vai diễn của anh được miêu tả là chính xác đến rợn người, với những nét "đe dọa như loài bò sát và nỗi ám ảnh điên cuồng".

"Viện Hàn lâm từ lâu đã dành sự ưu ái cho những diễn viên hóa thân vào nhân vật có thật, và sự kết hợp giữa uy tín của phim nghệ thuật và sức hút của phim chính thống của Pattinson cuối cùng có thể giúp anh giành được đề cử Oscar đầu tiên.

Năm nay của anh đã rất ấn tượng với những vai diễn đáng nhớ trong "The drama" và "The Odyssey", nhưng "Primetime" có thể là vai diễn xuất sắc nhất của anh cho đến nay", The Grand Pinncale Tribune bình luận.

Ngoài ra, "Wild horse nine", một bộ phim hài đen mang đậm tính chính trị lấy bối cảnh đảo Phục Sinh năm 1973 cũng là tác phẩm đáng chú ý. Thay vì bộ đôi quen thuộc Colin Farrell và Brendan Gleeson, McDonagh ghép đôi John Malkovich và Sam Rockwell vào vai hai đặc vụ CIA trong một kỳ nghỉ kỳ lạ.

Theo BBC đưa tin, Malkovich, hiện 72 tuổi, đã thể hiện một màn trình diễn vừa "kỳ lạ đầy cuốn hút" vừa sâu sắc cảm động, vào vai một sát thủ già nua đang vật lộn với sự hối hận và nỗi đau.

Theo Reuters, trong 10 mùa Oscar gần đây, 8 giải Nam diễn viên hoặc Nữ diễn viên xuất sắc đã thuộc về những diễn viên đóng trong các bộ phim từng ra mắt tại LHP Venice.

Với ngôi sao kỳ cựu như John Malkovich, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice năm nay trở thành điểm nhấn và mở ra những kỳ vọng mới trong sự nghiệp của ông.

"Malkovich được coi là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Viện Hàn lâm vốn thường dành thiện cảm cho những màn tái xuất ấn tượng, vai diễn mới có thể mang lại lợi thế cho Malkovich có thể hưởng lợi từ điều đó.

Sự kết hợp giữa âm mưu chính trị và hài hước đen tối đã tạo nên một tác phẩm độc đáo trong chương trình liên hoan phim năm nay", The Grand Pinncale Tribune kỳ vọng.

Có quan điểm tương tự, trang Kursiv đánh giá: "John Malkovich đã khẳng định vị thế của mình như một ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar tại LHP Venice năm 2026. Mùa giải thưởng chính thức bắt đầu, "Wild horse nine" đang vững vàng ở vị thế của một ứng cử viên nặng ký trong những tháng tới".

Phim "Possible love" của Lee Chang Dong đã giành giải Sư tử bạc tại LHP năm nay.

Bên cạnh những ứng viên nổi bật, LHP Venice 2026 gây chú ý với loạt tác phẩm có đề tài và cách tiếp cận đa dạng. "Flesh impact" khai thác hình tượng Marilyn Monroe theo cách giàu cảm xúc, trong khi "Woman unknown" (thắng giải Sư tử vàng) đặt câu chuyện về phụ nữ và những thỏa hiệp để sinh tồn trong bối cảnh hậu chiến.

"Possible love" của Lee Chang Dong (thắng giải Sư tử bạc) tiếp tục được đánh giá cao nhờ cách đào sâu vấn đề giai cấp và các mối quan hệ, còn phim tài liệu của Alex Gibney về Elon Musk mang tên "Musk" gây tranh luận khi trực diện với một nhân vật nhiều tai tiếng.

Những đánh giá tích cực từ giới phê bình cùng sức hút của các chủ đề này khiến các tác phẩm được xem là những cái tên đáng chú ý trên đường đua Oscar năm nay.

Cục diện khó đoán tại Oscar sau Venice

Theo trang The Grand Pinnacle Tribune sự lựa chọn của LHP Venice 2026 cũng phản ánh những thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Đó là sự hiện diện của các nữ đạo diễn, mối quan tâm đến những câu chuyện về sinh tồn và sự nhập nhằng đạo đức, cũng như việc sẵn sàng khai thác những nhân vật gây tranh cãi như Elon Musk cho thấy một liên hoan không ngại vượt qua giới hạn và đặt khán giả trước những câu hỏi phức tạp.

Diễn viên Mathilde Arcel (bên trái) thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đạo diễn May el-Toukhy của phim "Woman unknown". (Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP).

"Khi mùa giải thưởng đang đến gần, sự chú ý sẽ đổ dồn vào 6 bộ phim kể trên, xem tác phẩm nào tiếp tục hành trình từ Venice đến đêm trao giải Oscar.

Dù đó là sức hút ngôi sao của Robert Pattinson, câu chuyện trở lại của John Malkovich, cách kể chuyện giàu sáng tạo của Maggie Gyllenhaal hay góc nhìn gây tranh luận của Alex Gibney, các tác phẩm được lựa chọn tại Venice năm nay đã mở ra một cuộc đua Oscar đầy thú vị và khó đoán.

Khi sức nóng tại LHP vẫn chưa hạ nhiệt, điều gần như chắc chắn là những bộ phim và nhà làm phim nói trên sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc thảo luận điện ảnh trong nhiều tháng tới", The Grand Pinncale Tribune nhận định.

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83: Sư tử Vàng: "Woman unknown", May El-Toukhy. Giải thưởng lớn của Ban giám khảo (Grand Jury Prize): "Possible love", Lee Chang Dong. Sư tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất: Ilya Khrzhanovsky, "DAU". Giải Đặc biệt của Ban giám khảo (Special Jury Prize): "NAZA", Yuval Abraham và Rachel Szor. Kịch bản xuất sắc nhất: "A good little soldier", Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce. Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Mathilde Arcel, "Woman unknown". Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc nhất: John Malkovich, "Wild horse nine". Giải Marcello Mastroianni cho Diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Malou Khebizi, 15/18 (A place to heal). Giải Khán giả bình chọn Armani Beauty: Eu contez (I matter), Alina Șerban. Giải Luigi De Laurentiis cho Phim đầu tay xuất sắc nhất: "La maison du vent" (House of the wind), Auguste Bernard Kouemo Yanghu.