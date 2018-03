Khánh thành nhà máy ô tô du lịch thuộc hàng hiện đại nhất khu vực và tiếp tục chu kỳ đầu tư mới trong lĩnh vực ô tô đang được các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trong hành trình chinh phục 'đường đua dài' công nghiệp ô tô.

Tiếp tục đầu tư

Hôm qua (25/3), Nhà máy Ô tô Mazda Trường Hải được Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đầu tư mới đã khánh thành tại Chu Lai. Có vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, nhà máy mới sản xuất, lắp ráp ô tô mang thương hiệu Mazda công suất 100.000 xe/năm. Dù từ lúc khởi công xây dựng đến khi khánh thành chỉ mất 1 năm, nhưng Thaco đã dành khoảng 3 năm để nghiên cứu sản phẩm và quy trình sản xuất công nghệ, trong đó riêng thiết kế nhà xưởng mất 1,5 năm.

Dây chuyền lắp ráp bus của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cho hay, Thaco đã có chiến lược với chu kỳ đầu tư phát triển mới là xây dựng hầu hết các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô mới như: nhà máy xe du lịch Kia, Mazda, xe du lịch cao cấp, nhà máy bus, nhà máy tải, cũng như các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các nước ASEAN.

Danh mục dài các công việc cần làm trong năm 2018 của Thaco có thể khiến các doanh nghiệp ô tô cùng ngành phải ghen tỵ, như đầu tư nâng cấp nhà máy Thaco - Kia với chi phí sản xuất tối ưu nhất; đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy xe tải mới, công suất 100.000 xe/năm; đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất lắp ráp xe 7 chỗ, Mini Bus VIP, cao cấp và chuyên dụng, hay đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm liên kết hoặc liên doanh để nhận chuyển giao công nghệ phát triển nhanh công nghiệp phụ trợ...

Không chỉ Thaco đang dốc sức đầu tư cho ô tô tại Chu Lai, Hyundai Motor và Tập đoàn Thành Công vừa cam kết cùng tỉnh Ninh Bình về nỗ lực để dự án nhà máy ô tô thứ 2 khởi công trong thời gian sớm nhất trên địa bàn. Hiện nhà máy sản xuất xe du lịch, liên doanh giữa Hyundai Thành Công và Hyundai Motor (HTMV) đang vận hành với tổng công suất trên 60.000 chiếc/năm. Tuy nhiên, việc đầu tư thêm nhà máy ô tô thứ 2 tại Ninh Bình với quy mô lớn được xem là sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu là một trong những thương hiệu xe dẫn đầu ASEAN của Hyundai Thành Công.

Nói về câu chuyện này, ông Byung Kwon Rhim, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách thị trường hải ngoại Hyundai Motor cho biết, chúng tôi cũng nhận thấy những cơ hội và tiềm năng phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam trong khu vực ASEAN. Đây sẽ là cơ sở để Hyundai Motor thúc đẩy, mở rộng hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trung tâm sẽ là Việt Nam.

Mới đây, VinFast đã công bố 36 mẫu xe gồm 17 mẫu xe điện và 19 mẫu xe cỡ nhỏ, do 4 nhà thiết kế ô tô hàng đầu thế giới là Ital Design, One One Lab, Pininfarina, Torino Design thực hiện riêng cho Vinfast. Theo kế hoạch, Vinfast sẽ hiện thực hóa mẫu ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ vào cuối năm 2019, sớm hơn dự kiến gần 1 năm.

Hiện tại, Vinfast đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc theo đúng tiến độ, như xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), ký kết với với các đối tác lớn trên thế giới trong việc tạo dựng nhà xưởng, phát triển xe mẫu và sản xuất xe.

Cất cánh

Hơn bất cứ ai, ông Dương và Thaco hiểu rõ thực tế công nghiệp ô tô trong nước phải cạnh tranh rất khốc liệt và không cân xứng với các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia - những nước có thị trường ô tô rất lớn và ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh, ổn định lâu đời trong hơn 70 năm qua.

Bởi vậy, con đường của Thaco cũng nằm trong xu thế tất yếu là sản phẩm ô tô thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng điện và tổ chức sản xuất trên tinh thần cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. “Thaco đang tối đa tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên số hóa để quản trị sản xuất - kinh doanh theo mô hình thông minh xuyên suốt trong chuỗi giá trị”, ông Dương nhấn mạnh khi nói về mục tiêu đang được Thaco hướng tới.

Cho rằng, cần phải nhìn thẳng vào thực tế, ông Lê Ngọc Đức, Tổng giám đốc Công ty Hyundai Thành Công nhận xét, công nghiệp ô tô chỉ phát triển khi có sự ủng hộ của Chính phủ qua các chính sách cụ thể. “Chính phủ Ấn Độ, Indonesia đã điều tiết thuế nội địa và hỗ trợ hợp lý công ty nội. Các nước đều khôn ngoan để không dẫm lên vạch đỏ các cam kết quốc tế, nhưng luôn đi giữa các khoảng hẹp đó để hỗ trợ doanh nghiệp nước mình phát triển”, ông Đức nói.

Ông Trần Hoàng Ngân (Đoàn Đại biểu quốc hội TP.HCM) cũng cho rằng, thiết kế chính sách cần quan tâm đặc biệt đến việc khai thác thế mạnh của thị trường nội địa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.

Chia sẻ thực tế đầu tư vào ngành cơ khí, ô tô, ông Trần Bá Dương nhận xét, đầu tư vào công nghiệp là đường đua dài hơi và không có điểm dừng, khi càng đầu tư chiều sâu thì vốn càng lớn. “Mức lãi 7.000 tỷ đồng mỗi năm không thấm vào đâu so với nhu cầu cần đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2018”, ông Dương nói.

Thanh Hương