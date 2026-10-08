Đường đua 'AI Thực chiến' xuất hiện loạt tài năng trẻ có thành tích quốc tế

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở thành một trong những công nghệ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế số, bài toán đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao đang được đặt ra rõ nét. Tại Việt Nam, một sân chơi dành cho những người trẻ yêu công nghệ đang thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, học sinh và nhân sự trong lĩnh vực công nghệ.

Từ ngày 6-8/10/2026, Cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức bước vào Vòng Chung khảo toàn quốc. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia... phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an.

Tham gia AI Thực chiến 2026 trải rộng từ học sinh phổ thông đến sinh viên và người làm trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh: VTV

Năm nay, gần 1.000 đội thi đăng ký tham gia, với lực lượng thí sinh đến từ 62 trường Đại học, Cao đẳng, THPT và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức công nghệ.

Không chỉ giới hạn trong nước, cuộc thi còn ghi nhận sự tham gia của nhiều người Việt trẻ đang học tập và làm việc tại các quốc gia như Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của các thí sinh là 22,4 tuổi, trong đó khoảng 60% thuộc nhóm 18-22 tuổi. Thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng ký tham gia năm nay mới 15 tuổi.

Những con số này cho thấy AI đang ngày càng thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, không chỉ ở nhóm sinh viên, kỹ sư công nghệ mà còn lan tới học sinh phổ thông.

Các đội tham gia cuộc thi có độ tuổi từ 18-35. Ảnh: VTV

Sau Vòng Sơ khảo, Top 100 đội thi trong nước và quốc tế bước vào Vòng Chung khảo diễn ra từ ngày 6-8/10. Các đội được đánh giá trên 4 nhóm năng lực gồm Nghiên cứu (Research), Thi đấu (Competition), Sản phẩm (Product) và Mã nguồn mở (Open-source).

Theo thông tin từ ban tổ chức, khoảng 80% đội thi lọt vào Chung khảo sở hữu các chứng chỉ, thành tích hoặc sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế.

Trong số này có những đội từng phát triển hệ thống AI y tế đạt chứng nhận FDA 510(k) của Mỹ, hoặc sở hữu công nghệ xác thực khuôn mặt đạt chuẩn iBeta/ISO 30107-3 Level 2 và đang được vận hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Một số thí sinh, đội thi cũng từng đạt thành tích tại các sân chơi quốc tế. Có đội giành chức vô địch NeurIPS 2025 với bài toán "Mouse vs AI", đội đạt Giải Nhất Global AI Challenge tại Hồng Kông trong cuộc thi có hơn 200 đội đến từ 26 quốc gia.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên của Top 100 có công trình được công bố tại các hội nghị AI và ngôn ngữ tự nhiên quốc tế như EACL, INLG, NeurIPS...

Năng lực của các đội thi cũng được thể hiện qua những sản phẩm đã được triển khai thực tế. Một số sản phẩm như PiperTTS được cho biết đang phục vụ hơn 350.000 người dùng. Nhiều đội tham gia phát triển các mô hình AI tiếng Việt trên Hugging Face, với lượng tải từ khoảng 35.000 đến 76.000 lượt mỗi tháng.

Một số sản phẩm khác đã được ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp, chẳng hạn hệ thống Agentic AI hỗ trợ hơn 10.000 nhân sự ngân hàng. Có sản phẩm cũng từng được NVIDIA giới thiệu tại AI Day 2025.

Đội ngũ giám thị hỗ trợ các đội thi online tại Vòng chung khảo. Ảnh: VTV

"AI Thực chiến 2026" diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Cuộc thi được tổ chức trong thời điểm Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai, cùng định hướng xác định AI là một trong những nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia.

Không chỉ tập trung vào khả năng tạo ra sản phẩm, cuộc thi đặt ra các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm khi phát triển và ứng dụng AI. Các sản phẩm tham dự phải tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, sử dụng nguồn dữ liệu sạch và không xâm phạm an ninh quốc gia. Đây cũng là những tiêu chí nhằm hướng việc phát triển AI tới các sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế nhưng vẫn bảo đảm yếu tố an toàn, giá trị nhân văn và tính bền vững.

"AI Thực chiến 2026" không chỉ là cuộc thi chuyên môn dành cho những người trực tiếp làm AI mà còn đưa các bài toán công nghệ, quá trình phát triển sản phẩm và năng lực của lực lượng nhân sự trẻ đến gần hơn với công chúng. Vòng Chung khảo diễn ra trong 3 ngày từ 6-8/10 được kỳ vọng tiếp tục là bước sàng lọc quan trọng để tìm ra những đội có năng lực nổi bật, qua đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực AI trẻ cho Việt Nam.