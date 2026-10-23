Đường du lịch ven biển nối Hội An cứ mưa là ngập, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

Mới đây, trận mưa đầu tháng 10/2026 khiến tuyến đường này ngập nghiêm trọng, có vị trí ngập sâu quá nửa bánh xe gây ách tắc giao thông.

Trả lời vấn đề này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, đường Lạc Long Quân ngập chủ yếu do hệ thống thoát nước trên tuyến được đầu tư từ lâu, đến nay đã hơn 20 năm.

Đường ven biển Lạc Long Quân thường xuyên ngập sau mưa lớn.

Qua thời gian khai thác, hệ thống xuống cấp, hư hỏng; nhiều cống ngang đường bị vùi lấp; thượng lưu, hạ lưu và các vị trí xả của cống bị chặn, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, nhất là khi mưa lớn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) đã triển khai đầu tư hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn I, II).

Đối với giải pháp lâu dài, dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An đã được HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2022, nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước và hạ tầng giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng cho hay, hiện nay, sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND TP Đà Nẵng) đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất triển khai dự án.

Giải pháp trước mắt là rà soát, tập trung khơi thông cửa thu, cống ngang, mương dọc; kiểm tra, xử lý các vị trí cống bị vùi lấp, hư hỏng và các điểm nghẽn tại hạ lưu để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Đồng thời, dự phòng phương án ứng phó, bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm ngập; xem xét bố trí máy bơm di động tại những vị trí ngập sâu, tiêu thoát chậm khi cần thiết, kết hợp cảnh báo và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

"Về lâu dài, sẽ hoàn thiện phương án triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, hướng đến đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, cống dọc, cống ngang và hạ lưu thoát nước. Đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng trên tuyến Lạc Long Quân", Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.