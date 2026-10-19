Đường ĐT.857 Đồng Tháp dài gần 45 km mới đạt 66,1% khối lượng

Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.857 (đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845) dài gần 45km, với vốn đầu tư 1.746 tỷ đồng, đi qua một số xã của tỉnh Đồng Tháp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười nói chung.

Tuy nhiên, do nguồn vật liệu khan hiếm khiến dự án chậm tiến độ, mới đạt 66,1% tổng giá trị khối lượng thực hiện. Hiện, chính quyền và đơn vị chức năng cố gắng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Một đoạn của Dự án đường ĐT.857 (qua xã Mỹ Quí) đã hoàn thành cấp phối cát K98, chuẩn bị triển khai cấp phối đá dăm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Gói thầu số 21 của Dự án đường ĐT.857 có gần 2km băng ngang rừng, gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Xe lu mặt đường ĐT.857, đoạn qua xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Gói thầu số 20 (dài gần 4km) của Dự án đường ĐT.857 thi công đạt 80% giá trị sản lượng công việc. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Thi công Dự án đường ĐT.857, đoạn qua xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Gói thầu số 20 của Dự án đường ĐT.857 thi công cấp phối đá dăm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một đoạn thuộc Dự án đường ĐT.857 cắt ngang đồng ruộng đã hoàn thành đắp cát nền đường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà thầu chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa vật liệu về công trường phục vụ thi công đường ĐT.857. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Gần 2km đường băng ngang rừng (thuộc gói thầu số 21) bị vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên bị chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà thầu tập trung thi công gói thầu số 20 (Dự án đường ĐT.857), phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cán bộ của đơn vị quản lý dự án thường xuyên đến kiểm tra, gặp gỡ nhà thầu để nắm tình hình và đôn đốc tiến độ thi công. Ảnh: Nhựt An - TTXVN