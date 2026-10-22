Đường ĐT.721 ở Lâm Đồng chậm tiến độ, áp lực hoàn thành vào cuối năm 2026

Tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại công trường dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.721, đoạn Km0+000 đến Km16+600, công nhân cùng máy móc đang thảm nhựa mặt đường, từng bước hoàn thiện kết cấu tuyến. Các đơn vị tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), lũy kế giải ngân vốn năm 2026 của dự án đạt 79,89/253,62 tỷ đồng, tương đương 31,5%. Trong khi đó, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026 và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

Nhiều công nhân, máy móc thiết bị đang thảm nhựa mặt đường

Theo số liệu cập nhật, giá trị thực hiện dự án từ khi khởi công đến nay đạt khoảng 173,6 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 374,79 tỷ đồng, tương đương 46,32%.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, cho rằng, tiến độ triển khai dự án hiện còn chậm so với kế hoạch. Một trong những nguyên nhân là việc huy động máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu; việc xây dựng, triển khai các giải pháp bù đắp khối lượng chậm còn hạn chế.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nhà thầu khắc phục và thực hiện xử phạt theo các điều khoản hợp đồng. Đồng thời, Ban tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung nhân lực, thiết bị và xây dựng kế hoạch cụ thể để bù đắp khối lượng còn chậm.

Bên cạnh vấn đề tổ chức thi công, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, toàn tuyến có khoảng 1.240 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 1.207 hộ nằm trong phạm vi hành lang lộ giới, cần di dời tài sản trên đất. Ngoài ra, 33 hộ thuộc các đoạn nắn chỉnh tuyến nằm ngoài hành lang lộ giới phải thực hiện thu hồi đất, với tổng diện tích khoảng 13.203m².

Để xử lý các vướng mắc về mặt bằng, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho 32 hộ và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2026.

Tăng tốc thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

Trước yêu cầu hoàn thành dự án vào cuối năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 xác định việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những tháng còn lại của năm 2026.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Ban sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức các cuộc họp giao ban hằng tuần tại công trình để đôn đốc nhà thầu. Các đơn vị thi công được yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình.

Lớp bê tông nhựa được rải đều trên bề mặt, sau đó trải qua quá trình lu lèn để tạo độ phẳng và hoàn thiện kết cấu.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết, dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600 có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đáng chú ý, thông qua nút giao kết nối với tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đang được triển khai thi công, tuyến ĐT.721 sẽ góp phần tăng cường kết nối mạng lưới giao thông địa phương với hệ thống đường cao tốc khi tuyến cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp với các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ trong khu vực.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721, đoạn Km0+000 đến Km16+600, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho rằng, tiến độ thực hiện dự án còn rất chậm. Trong đó, có nguyên nhân do chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện. Ông Võ Ngọc Hiệp đề nghị chủ đầu tư dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư; đồng thời, có giải pháp tăng ca, kíp và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng đầu tư của dự án. Đối với các nhà thầu thi công (Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa - Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH và Công ty Cổ phần Thành Đạt), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tập trung tổ chức thi công liên tục, ưu tiên hoàn thành các hạng mục trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng, không còn vướng mắc về kỹ thuật; xác định rõ khối lượng hoàn thành và cam kết tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.