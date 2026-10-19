Đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm, mở hành lang kết nối mới cho Lâm Đồng

Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Khê có nhiều khúc cua nguy hiểm, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vận chuyển hàng hóa nặng

Mở hướng kết nối mới

Việc kết nối khu vực Gia Nghĩa với Bảo Lâm hiện chủ yếu dựa vào các tuyến đường hiện hữu, trong đó có Quốc lộ 28. Từ trung tâm Gia Nghĩa đến xã Bảo Lâm 1 có tổng chiều dài gần 95 km, đi qua địa hình phức tạp trên tuyến Quốc lộ 28 với chiều dài khoảng 65 km.

Theo người dân, thời gian di chuyển từ Gia Nghĩa đến Bảo Lâm 1 khoảng 2 giờ 30 phút. Trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê và Bảo Lâm 5, đặc biệt là khu vực Thủy điện Đồng Nai 4, có nhiều vị trí mặt đường nhỏ. Khu vực này có nhiều khúc cua nguy hiểm, thường xuyên xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trên cơ sở nghiên cứu phương án kết nối mới, tỉnh Lâm Đồng đầu tư tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm, bắt đầu từ cửa ngõ phía Đông Gia Nghĩa, vượt sông Đồng Nai và nối với đường vào thủy điện Đồng Nai 4, thuộc hướng quy hoạch Quốc lộ 55.

Khu vực dự kiến đầu tư gần 8,9 km (màu xanh), kết nối từ phường Đông Gia Nghĩa đến xã Bảo Lâm 5

Theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án dài khoảng 8,87 km, đi qua phường Đông Gia Nghĩa và xã Bảo Lâm 5. Tổng mức đầu tư là 2.850 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026 - 2029.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư), tuyến đường mới sẽ rút ngắn khoảng cách kết nối giữa Gia Nghĩa và Bảo Lâm khoảng 26 km, đồng thời tránh các đoạn Quốc lộ 28 thường xuyên xảy ra sạt lở, trong đó có khu vực Thủy điện Đồng Nai 4. Hướng tuyến có bình diện và mặt cắt dọc thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, trong đó có hàng xuất khẩu.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Nền đường rộng 12 m ở các đoạn thông thường và 21,5 m tại những khu vực địa hình khó khăn, bảo đảm quy mô 4 làn xe.

Thiết kế cầu vượt dài hơn 1 km vượt sông Đồng Nai trên tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm

Điểm nhấn của dự án là cầu vượt sông Đồng Nai dài khoảng 1.166,8 m, có nhịp chính dây văng dài 350 m. Cầu sử dụng kết cấu dây văng một mặt phẳng dây, kết hợp các nhịp dẫn bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Theo chủ đầu tư, phương án cầu được nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu giao thông, an toàn chịu lực và tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu vực.

Kết nối giao thương và vùng sản xuất

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, khả năng kết nối giao thông giữa Gia Nghĩa và Bảo Lộc hiện còn hạn chế. Trong quy hoạch mạng lưới giao thông khu vực, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương được định hướng tăng cường kết nối các địa phương. Khi các tuyến này và đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm hoàn thành, khả năng liên kết giao thông trong khu vực được kỳ vọng sẽ có nhiều cải thiện.

Đoạn sông Đồng Nai dự kiến xây dựng cầu dài hơn 1 km trên tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm

Trong tổng thể mạng lưới giao thông, tuyến đường được kỳ vọng tăng liên kết giữa Nam Tây Nguyên với các khu vực kinh tế phía Đông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến các đầu mối giao thương.

Dự án còn hướng đến tăng kết nối giữa các trung tâm tuyển quặng bô xít, luyện kim màu Tân Rai tại khu vực Bảo Lâm với trung tâm công nghiệp Nhân Cơ. Theo lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tập đoàn hiện có 2 tổ hợp sản xuất alumin tại Tân Rai và Nhân Cơ.

Thời gian tới, TKV định hướng sẽ nâng công suất 2 tổ hợp này và đầu tư thêm các tổ hợp sản xuất nhôm. Nếu đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giữa các tổ hợp, hỗ trợ vận chuyển nguyên liệu phục vụ chuỗi sản xuất bô xít - alumin - nhôm.

Cầu bắc qua sông Đồng Nai là điểm nhấn kiến trúc trên tuyến động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho biết, hướng tuyến được nghiên cứu có ít đoạn dốc, ít đường cong bán kính nhỏ, thuận lợi cho vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Khả năng khai thác thực tế vẫn cần đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và tổ chức vận tải.

Bên cạnh vận tải hàng hóa, báo cáo đề xuất dự án cũng đặt ra định hướng mở rộng không gian đô thị Gia Nghĩa và khai thác tiềm năng du lịch khu vực sông Đồng Nai, di tích lịch sử quốc gia cấp đặc biệt Bon Cây Xoài, cũng như hướng kết nối với Đà Lạt.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm được định hướng trở thành trục kết nối quan trọng của Lâm Đồng, đồng thời tăng liên kết với Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông liên quan.

Đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm sẽ tránh rút ngắn quãng đường, đặc biệt là đoạn cong cua nguy hiểm, thường xuyên sạt lở trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn đi qua xã Quảng Khê và Bảo Lâm 5