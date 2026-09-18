Dương Domic lập thành tích ở Tinh Hà 'Say Hi', là 'điểm tựa' của nhiều Anh Trai

Trong giai đoạn chạy nước rút của Tinh Hà "Say Hi", Dương Domic vẫn đang chứng tỏ bản thân là một "ngôi sao" không thể thay thế. Đặc biệt, nam ca sĩ còn nắm giữ thành tích được xem là "duy nhất" của chương trình, cùng với những khoảnh khắc đa dạng cảm xúc và đầy cảm hứng tích cực cho người xem.

Tính đến Chung kết Tinh Hà "Say Hi", Dương Domic là Anh Trai duy nhất chưa từng trùng thành viên chung nhóm trình diễn qua các vòng Livestage (không tính nhóm Liên quân sản xuất EP ở Livestage 3). Những Anh Trai ấy lần lượt là Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và DANG HONG HAI trong Bad Night, WEAN, CONGB và buitruonglinh trong Thế Giới Của Anh, Vương Bình, JSOL và Thể Thiên trong Người Trên Dây, Xuân Định KY, HURRYKNG và KIMLONG trong Vượt Ngưỡng Tình Yêu và Sau Hình Bóng Khác bao gồm Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Như vậy, nam ca sĩ đã làm nhạc và trình diễn chung với 15/24 Anh Trai trong chương trình, và tổng cộng 19/24 nếu tính thêm CoolKid, Sơn.K và Dillan chung Liên quân.

Dương Domic chưa từng trùng thành viên xuyên suốt các vòng Livestage Tinh Hà "Say Hi".

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi Dương Domic có thể "giữ chuỗi" không trùng thành viên đội xuyên suốt Tinh Hà "Say Hi". Tuy vậy, việc anh chàng chưa có cơ hội làm việc với một số Anh Trai như Song Luân, HYO... hay nhất là Quang Hùng MasterD cũng gây nên sự tiếc nuối nhẹ.

Vì có thành tích nổi bật với 2 lần liên tiếp giành chiến thắng, và sở hữu số lần làm đội trưởng nhiều nhất chương trình (4 lần), Dương Domic được kỳ vọng lọt vào đội hình Best 5 chung cuộc. Mặt khác, người xem còn bày tỏ sự tận hưởng bởi cách chàng trai sinh năm 2000 thoải mái chơi game, làm nhạc thay vì đặt nặng áp lực như mùa 1.

Ngược lại, nam ca sĩ còn không ít lần trở thành đề tài gây hài vì ngoại hình cao lớn nổi bật của mình. Trong một số khoảnh khắc, Dương Domic để lộ "bụng sữa" dễ thương, thậm chí thoải mái ăn uống và ngủ. Còn khi bên cạnh các Anh Trai khác, anh chàng trở thành "điểm tựa" vững chắc, nhất là với những cái tên nhỏ con như CoolKid hay Jaysonlei. Khung cảnh "như bố con" của Dương Domic và CoolKid, hay cảm tình mà Jaysonlei dành cho đội trưởng đều trở thành chủ đề nhận về tương tác cao.

Jaysonlei chia sẻ về Dương Domic. Nguồn: @thoconphoinang