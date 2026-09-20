Dương Domic bật khóc ngay trên sân khấu, CAPTAIN bất ngờ công khai 'tình yêu'

Ở tập 12 của Tinh hà say hi, 16 "anh trai" còn lại bước vào Livestage 5, với 8 tiết mục solo, 2 tiết mục nhóm.

Mở đầu chuỗi trình diễn solo, CONGB mang tới một trong những ca khúc đầu tiên anh tự sáng tác - chờ chút... CONGB cho biết viết bài hát ở thời điểm còn rất ngây ngô, bắt nguồn từ chính câu chuyện yêu xa của mình trong quá khứ.

Anh chủ động thay đổi cách phối để tác phẩm không quá u buồn, lồng ghép tên các tiết mục nhóm của mình xuyên suốt Tinh hà say hi vào lời bài hát. Sau phần trình diễn, CONGB gây bất ngờ khi hát ca khúc Secret cùng mascot, kéo toàn bộ "anh trai" lên sân khấu.

Jaysonlei thay đổi không khí bằng tiết mục Ta không nên, trổ tài làm DJ ngay trên sân khấu với sự tham gia của khách mời "em xinh" Saabirose. Jaysonlei tiết lộ, anh mời nữ rapper vì cần một người có thể “cãi" lại mình. Saabirose chỉ có một đêm để hoàn thiện phân đoạn rap của bản thân. "Em xinh" không quên trêu Trấn Thành về việc anh được bình chọn cho "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

MC Trấn Thành dí dỏm biến tên ca khúc thành lời kêu gọi bình chọn: “Bài Ta không nên nhưng mà giờ bình chọn thì có nên không ta?”

Á quân Anh trai say hi 2025 buitruonglinh mang tới TOP 1 (TRONG MẮT EM). “Top 1” theo buitruonglinh không chỉ liên quan đến xếp hạng mà là thông điệp rằng một người dù không đứng đầu vẫn có thể là số một trong mắt ai đó. Nam ca sĩ phát huy thế mạnh kể chuyện bằng giai điệu, biến tiết mục thành lời cảm ơn tới những khán giả đã yêu thương, bình chọn cho mình.

CONGB - Jaysonlei và Saabirose - buitruonglinh.

Sau khi thử sức với thể loại pop, hip-hop, ballad trong chương trình, CAPTAIN BOY mang tới ca khúc hơi hướng u buồn - Vô tình đánh rơi. Ca khúc được nam ca sĩ sáng tác dựa trên cảm xúc tiếc nuối, khi anh lần lượt chứng kiến những "anh trai" bị loại khỏi Tinh hà say hi. CAPTAIN BOY được Trấn Thành nhận xét có một "linh hồn đẹp, sạch sẽ và hồn nhiên”.

Mẹ của CAPTAIN BOY xuất hiện tại sân khấu, gây cười khi mượn câu nói của Anh Tú Atus ở Anh trai say hi 2024 để nhận xét về con trai: “Thế giới cũng đến thế là cùng”.

Được MC Trấn Thành hỏi có phải đang yêu nên mới viết được một ca khúc da diết như vậy, CAPTAIN BOY xác nhận có "người yêu", người ấy thậm chí đang ở ngay phim trường. Tuy nhiên, rapper chuyển sang cho rằng người yêu của mình là Cừu Có Cánh - cộng đồng người hâm mộ của anh.

Vốn quen thuộc với hình ảnh nhiều màu tóc, JSOL nhuộm tóc đen, mang tới ca khúc 2179, với ý nghĩa rằng 2 người từng yêu nhau, 1 người vẫn còn tình cảm, 7 ngày trong tuần đều nhớ thương nhưng vẫn chờ đến lúc đủ 9 (chín) chắn. Đây là tiết mục hiếm hoi không có vũ công phụ hoạ. JSOL một mình vừa hát vừa nhảy, gây ấn tượng với màn treo người lơ lửng trên cao.

HURRYKNG dành tặng tiết mục chung kết cho mẹ. Tiết mục 1000 thắc mắc xoay quanh cảm xúc của những người phụ nữ mà người bạn đời không còn đồng hành cùng họ. Phần trình diễn mở đầu bằng guitar mộc mạc, trước khi "anh trai" Vương Bình bất ngờ xuất hiện, nối tiếp bằng đoạn vũ đạo ở cuối bài.

Liên tục "sặc", không nghiêm túc khi được Trấn Thành không ngớt lời khen ngợi, HURRYKNG bị JSOL tố là người "xỉn nhất chương trình".

CAPTAIN - JSOL - HURRYKNG và Vương Bình.

Cody Nam Võ biến không khí trở nên sôi động với Do 4 love, chuyển liên tục từ rap, hát đến trình diễn dance break. Anh diễn sung đến bung cả áo, được Trấn Thành nhận xét rằng một nghệ sĩ trình diễn cần đẩy bản thân đến mức như Cody Nam Võ, nhằm chứng minh nội lực của mình. Cody Nam Võ gửi lời cảm ơn Negav vì đã cùng anh hoàn thiện ca khúc.

Dương Domic bật khóc ngay trên sân khấu với tiết mục Tell me why, nối tiếp câu chuyện của hit Mất kết nối. Anh cho biết đây là ca khúc mình đã viết từ lâu, là điểm khởi đầu cho hành trình âm nhạc tiếp theo, thuộc album sắp tới của anh.

Dương Domic và Cody Nam Võ.

Sau 8 phần thi cá nhân, buitruonglinh, JSOL, HURRYKNG và CONGB trình diễn tiết mục nhóm Thêu hoa dệt gấm. 4 nam ca sĩ chọn ca trù làm chất liệu trung tâm, để tận dụng thế mạnh của CONGB với 4 năm theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. buitruonglinh cũng quen thuộc với loại hình nghệ thuật dân gian.

Nhóm còn được nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng với 60 năm tuổi nghề hướng dẫn, để tìm cách đưa âm hưởng dân gian vào bài hát một cách chuẩn xác.

HURRYKNG gặp khó khi anh phải hát ngay đầu bài, thừa nhận đây là một trong những thử thách lớn nhất của mình. 4 thành viên đưa cả hát, rap và vũ đạo vào tiết mục, khép lại bằng phần nhảy đôi.

Tiết mục 'Thêu hoa dệt gấm'.

Dương Domic, CAPTAIN BOY, Cody Nam Võ và Jaysonlei chọn hướng kể chuyện khác cho tiết mục Sau hình bóng ấy. Dương Domic đưa âm hưởng cung đình vào bản phối, kết hợp câu chuyện dân gian với tinh thần đương đại.

Tiết mục mượn thế giới Tấm Cám để kể câu chuyện tình yêu. Nhân vật dù ở bên Cám vẫn đi tìm hình bóng của Tấm. Sự xuất hiện của khách mời LYHAN trở thành điểm nhấn của tiết mục, đặc biệt với màn chơi chữ “anh đang nói ai?” nối vào câu hát “a i a, i a i a...”

Tiết mục 'Sau hình bóng ấy'.

Ảnh, video: BTC