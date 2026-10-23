Đường đi đáng chú ý của cơn bão mạnh nhất thế giới

Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), lúc 2h ngày 23/10 theo giờ Philippines (1h cùng ngày theo giờ Việt Nam), tâm bão Champi nằm tại khoảng 22,1 độ vĩ Bắc, 124,1 độ kinh Đông, cách đảo Itbayat, thuộc tỉnh Batanes của Philippines, khoảng 275 km về phía đông đông bắc.

Sức gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 155 km/h, tương đương cấp 14, giật tới 190 km/h, tương đương cấp 16. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h.

PAGASA dự báo Champi tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc đến ngày 24/10, sau đó chuyển hướng lên phía bắc rồi đông bắc vào ngày 25/10. Bão dự kiến rời khỏi Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào sáng sớm 24/10. Cường độ bão được dự báo giảm xuống cấp bão mạnh trong sáng cùng ngày, trước khi tiếp tục suy yếu vào buổi tối.

Đường đi của siêu bão Champi theo dự báo của PAGASA sáng 23/10. Ảnh: PAGASA.

Bão có thể áp sát Đài Loan trước khi hướng về Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (NMC), vào sáng sớm 23/10, tâm bão Champi còn cách Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 405 km về phía đông nam.

NMC dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiến dần đến vùng biển phía đông bắc Đài Loan và suy yếu. Champi có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đông bắc hòn đảo trong đêm 23/10, rạng sáng 24/10.

Sau đó, bão có thể đổi hướng lên phía bắc hoặc bắc tây bắc, di chuyển dọc vùng biển ngoài khơi bờ đông tỉnh Chiết Giang vào khoảng ngày 25/10. Tiếp đó, Champi được dự báo chuyển hướng đông bắc, tiến về phía tây nam Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng bão quét qua vùng ven biển Chiết Giang trong ngày 25/10 vẫn chưa được loại trừ.

Người dân hối hả khi bão Champi tiến đến gần, tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lúc 5h ngày 23/10 theo giờ Việt Nam, tâm bão nằm tại khoảng 22,3 độ vĩ Bắc, 124 độ kinh Đông. Sức gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 40 m/s, tương đương cuối cấp 13, giật 60 m/s, tương đương cấp 17. Áp suất trung tâm tăng lên 955 hPa. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Theo dự báo xa nhất của JMA, đến rạng sáng 27/10, tâm bão có thể nằm tại khoảng 34,4 độ vĩ Bắc, 138,9 độ kinh Đông, trên khu vực có khả năng quét qua đất liền Nhật Bản. Khi đó, sức gió mạnh nhất gần tâm bão được dự báo giảm xuống mức tương đương cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 40 km/h.

Đài Loan hủy 125 chuyến bay, đóng cửa trường học

Trước khả năng Champi áp sát khu vực đông bắc, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/10 đã ban hành cảnh báo bão trên đất liền và trên biển. Cơn bão được dự báo đi qua khu vực phía đông bắc hòn đảo trước khi chuyển hướng về phía Nhật Bản.

Theo cơ quan Giao thông Đài Loan, 125 chuyến bay, phần lớn là các chuyến nội địa, đã bị hủy trong ngày 22/10. Hãng thông tấn CNA đưa tin trường học và công sở trên toàn bộ đảo chính Đài Loan sẽ đóng cửa ngày 23/10 do ảnh hưởng của bão.

Tại Nhật Bản, Japan Airlines, All Nippon Airways (ANA) và Skymark đã hủy tổng cộng hơn 100 chuyến bay đến hết ngày 25/10, gây gián đoạn đi lại cho hơn 11.000 hành khách, theo Reuters. Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận trường hợp sơ tán nào liên quan đến cơn bão.

Những bao cát được đặt dọc theo con đường dẫn đến bãi biển tại một khu phức hợp khách sạn khi cơn bão Champi tiến gần đến khu vực đảo Ishigaki, tây nam (Nhật Bản) ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Từng đạt sức gió gần 300 km/h

Trước khi suy yếu, Champi từng được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2026. Theo The Weather Network, xét về sức gió, cơn bão đã vươn lên vị trí mạnh nhất thế giới trong năm, với sức gió cực đại khoảng 296 km/h, tương đương bão trên cấp 17 theo thang Beaufort và cấp 5 theo thang Saffir-Simpson.

Ở thời điểm đạt cường độ cao nhất, Champi có sức gió duy trì trong một phút lên tới 298 km/h, ngang mức của siêu bão Sinlaku hồi tháng 4. Champi cũng trở thành cơn bão cấp 5 thứ 7 trên thế giới trong năm 2026.

Trước đó, bão Polo ở khu vực đông Thái Bình Dương từng đạt sức gió duy trì tối đa 285 km/h và áp suất trung tâm thấp nhất 892 mb, thấp hơn mức 895 mb của Champi. Vì vậy, dù Champi có sức gió cực đại cao hơn, Polo vẫn có áp suất trung tâm thấp hơn và được ghi nhận là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất từng xuất hiện ở đông Thái Bình Dương.

Cận cảnh tâm bão Champi xoáy tròn trên Biển Philippines, được chụp từ không gian vào ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu radar cho thấy Champi duy trì cấu trúc khá hoàn chỉnh khi đi qua Guam vào sáng sớm 18/10 theo giờ địa phương. Nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực tây Thái Bình Dương nơi bão hình thành vào khoảng 30 độ C, cao hơn mức trung bình theo mùa. Môi trường xung quanh bão có độ ẩm dồi dào, gió tương đối ổn định, độ đứt gió theo chiều thẳng đứng thấp và điều kiện thuận lợi để không khí thoát ra ở tầng cao.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, một cơn bão được xếp vào nhóm siêu bão khi sức gió duy trì trong một phút đạt ít nhất 150 dặm/giờ, tương đương khoảng 241 km/h.

Dù đã suy yếu xuống cấp bão, Champi vẫn duy trì sức gió giật mạnh gần tâm. Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, gió giật tại khu vực này có thể đạt 191 km/h.