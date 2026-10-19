Đường đi của 300 tấn xỉ nhôm lậu: Đổ trộm trong đêm, dùng máy xúc xóa sạch dấu vết

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động đổ thải trái phép. Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại địa bàn xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Đối tượng và hiện trường liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Để tổ chức hoạt động, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác, sau đó vận chuyển đi đổ tại nhiều vị trí, có trường hợp thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải.

Theo điều tra, mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải. Để thực hiện hành vi, đối tượng phân công nhiều người tham gia các công đoạn tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp hiện trường sau khi đổ thải.

Hoạt động này được xác định diễn ra từ đầu tháng 4/2026, tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Hiện Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.