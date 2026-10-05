Đường đi của 10.000 tấn thịt heo 'bẩn': Dùng tiền bôi trơn cán bộ và làm giả giấy tờ nguồn gốc

Theo điều tra, từ tháng 1/2026 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, giá trị ước tính trên 600 tỉ đồng, thu lợi nhiều tỉ đồng. Số heo được tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con heo dương tính với Salbutamol, trong đó 80 con dương tính thêm với virus dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét 14 địa điểm tại TP Đồng Nai, phát hiện 3.909 con heo, trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Số heo này đã được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol. Theo điều tra, số chất cấm này có thể được phối trộn với hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tại xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) được xác định là người cung cấp Salbutamol cho các đối tượng. Nguyễn Thị Trinh Nữ bán loại chất này với số lượng lớn để sử dụng trong việc nuôi heo vỗ béo tại các trang trại.

Đáng chú ý, đường dây còn có sự tiếp tay của kiểm dịch viên động vật. Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, bị cáo buộc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch.

Theo cơ quan điều tra, Sơn không kiểm tra thực tế nhưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch kèm niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng. Nhờ đó, heo nhiễm chất cấm được vận chuyển đến các lò mổ tại nhiều tỉnh, thành để giết mổ, đưa ra thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn bị cáo buộc sử dụng giấy thông tin nguồn gốc động vật giả tại TP Hồ Chí Minh để vận chuyển heo từ Đồng Nai đến các lò mổ trên địa bàn thành phố.

Trong 9 bị can, 7 người bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; Nguyễn Thị Trinh Nữ về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm về tội “Đưa hối lộ”; Võ Quốc Sơn về tội “Nhận hối lộ”.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, những người liên quan và các đối tượng tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.