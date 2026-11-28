Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), sau 50 năm hợp tác, Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với tổ chức này, không chỉ là một thành viên tích cực mà còn là một đối tác chủ động, có trách nhiệm, có năng lực và có tiếng nói trong việc định hình các chính sách và chương trình nghị sự toàn cầu.