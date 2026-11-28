Đường ĐH02 tăng tốc thi công, hoàn thiện hạ tầng Hoài Đức
Tuyến đường ĐH02 trên địa bàn xã Hoài Đức là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, kết nối các khu vực và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trước yêu cầu sớm hoàn thành công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-dh02-tang-toc-thi-cong-hoan-thien-ha-tang-hoai-duc-246261128223358688.htm