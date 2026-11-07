'Đường đến vinh quang': Lan tỏa niềm đam mê tri thức

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu quan tâm, theo dõi Chương trình “Đường đến vinh quang” lần thứ XVII.

Đối với nhiều học sinh, “Đường đến vinh quang” không chỉ là một cuộc thi kiến thức, mà còn là chương trình truyền cảm hứng học tập, giúp các em chủ động tìm tòi, mở rộng hiểu biết và rèn luyện kỹ năng. Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho), nhiều học sinh dành sự quan tâm đặc biệt cho chương trình qua các mùa phát sóng.

Em Đặng Hữu Danh, học sinh lớp 12A7, chia sẻ đã theo dõi chương trình từ những năm học THCS. Những phần thi hấp dẫn đã khơi dậy trong em niềm đam mê, thôi thúc bản thân tích lũy kiến thức.

Theo Danh, chương trình không chỉ giúp học sinh bổ sung kiến thức, mà còn tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sự tự tin và quyết đoán trong quá trình đưa ra lựa chọn.

Cùng chung sự yêu thích, em Dương Khánh Vy, học sinh lớp 11A2, nhận định, chương trình là sân chơi thú vị, giúp học sinh bổ sung kiến thức ở nhiều lĩnh vực; đồng thời, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước đám đông.

Vy mong muốn có cơ hội trở thành thí sinh, trực tiếp trải nghiệm không khí trường quay và nỗ lực mang vinh quang về cho nhà trường.

Thầy Lê Huỳnh Phước Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, cho biết, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh các trường THPT trong tỉnh và các địa phương tham gia giao lưu. Bên cạnh giúp các em củng cố kiến thức đã học, cuộc thi còn tạo điều kiện phát huy khả năng vận dụng, sáng tạo và sự tự tin, phù hợp với định hướng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Để chuẩn bị cho học sinh tham gia, ngay từ đầu năm học, nhà trường tuyên truyền, phổ biến cuộc thi và tổ chức cho học sinh đăng ký. Trên cơ sở lựa chọn những em có kiến thức và niềm đam mê, trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, khuyến khích học sinh chủ động tự học; đồng thời, trao đổi với giáo viên bộ môn để bổ sung những nội dung còn hạn chế, rèn luyện kỹ năng cần thiết.

“Đường đến vinh quang” tạo động lực để học sinh Trường THPT Chuyên Tiền Giang phát huy năng lực, bản lĩnh.

Tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang (phường Trung An), chương trình cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh. Em Nguyễn Minh Nhân, học sinh lớp 12A2, cho rằng, đây là sân chơi ý nghĩa, giúp các bạn trẻ tích lũy kiến thức mới, hệ thống lại những nội dung đã học và rèn luyện tính kiên trì, nỗ lực, không bỏ cuộc. Qua cuộc thi, mỗi học sinh còn có cơ hội đánh giá năng lực bản thân để tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Trong khi đó, em Nguyễn Minh Thành, học sinh lớp 11T1, đã theo dõi chương trình từ năm lớp 9. Thành ấn tượng với khả năng tư duy nhanh, vốn kiến thức và sự bình tĩnh của các thí sinh khi tham gia tranh tài. Từ sự yêu thích và ngưỡng mộ đó, em mong muốn có ngày được trực tiếp đứng trên trường quay để thử sức mình.

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tiền Giang, cho biết, nhà trường đồng hành cùng cuộc thi trong suốt 16 năm qua, có 11 lần học sinh vào vòng chung kết năm và 4 học sinh giành giải Quán quân. Đây là niềm tự hào, đồng thời là động lực để các thế hệ học sinh của nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia chương trình.

Nhằm chuẩn bị lực lượng thí sinh, nhà trường đã tổ chức Câu lạc bộ Olympia, tuyển chọn những học sinh có niềm đam mê và năng lực để bồi dưỡng, rèn luyện.

Theo cô Thoa, cuộc thi không chỉ giúp các em tích lũy kiến thức, mà còn phát triển kỹ năng, tạo nền tảng để tự tin tham gia những sân chơi học thuật lớn hơn.

Với sự đồng hành của ngành Giáo dục, nhà trường và đông đảo các em học sinh, “Đường đến vinh quang” lần thứ XVII, năm học 2026 - 2027 tiếp tục mở ra cơ hội để học sinh thể hiện năng lực, giao lưu và lan tỏa tinh thần hiếu học.