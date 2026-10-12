Đường dây vận chuyển tiền trái phép qua biên giới gần nghìn tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang), Lê Đăng Khoa (SN 1988, đều ở Ninh Bình) và 5 bị can khác về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Trong đó, có 2 bị can quốc tịch Trung Quốc.

Các bị can vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài. Ảnh: AI

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án cùng cấp để xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày 15/9.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bị cáo Nguyễn Mạnh Linh quen biết Zheng Yan Fei (quốc tịch Trung Quốc). Từ năm 2021 đến 2022, theo sự chỉ đạo của Zheng Yan Fei, Nguyễn Mạnh Linh đứng tên giám đốc 2 Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm với mục đích là hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhưng thực tế các Công ty này không có nhân viên, không có hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ được thành lập nhằm mục đích vận chuyển tiền trái phép.

Zheng Yan Fei giới thiệu cho Nguyễn Mạnh Linh biết bị can Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch (cùng là nhân viên ngân hàng – Chi nhánh Hà Nội) để được hỗ trợ thủ tục mở công ty, báo cáo thuế, thẩm định năng lực công ty để mở thư tín dụng (LC). Bị cáo Khoa và Lịch đã tư vấn, hướng dẫn Nguyễn Mạnh Linh hoàn thiện hồ sơ năng lực, mua sắm trang thiết bị và mở tài khoản ngân hàng...

Zheng Yan Fei là người tìm kiếm khách có nhu cầu chuyển tiền và thỏa thuận chi phí chuyển tiền.

Các bị cáo ký hợp đồng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử, phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay, ngân hàng chỉ là trung gian và không đảm bảo hàng hóa.

Các hợp đồng đều được ký với đối tác ở Singapore, Hồng Kông và cho phép Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm với vai trò là bên bán có thể được nhận tiền ngay.

Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm với vai trò là bên mua được thanh toán trả chậm, có thể đến 12 tháng để chủ động đối với dòng tiền từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam và từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài.

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất chủ yếu là mặt hàng chip điện tử, điện tử… với giá trị các hợp đồng rất lớn. Sau đó các bị can dùng tài khoản cá nhân Nguyễn Mạnh Linh để nhận tiền chuyển khoản của khách có nhu cầu hoặc hợp thức nguồn tiền khách chuyển thông qua hình thức mua bán đồng tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm để chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, với vai trò giám đốc Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Linh đã hợp thức hồ sơ của 2 công ty trên nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng.

Linh cũng chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các cá nhân thông qua Nguyễn Mạnh Linh chuyển tiền trái phép qua biên giới là Trần Thanh Tùng và Yang Jing. Trong đó Tùng chuyển hơn 63 tỷ đồng, Yang Jing chuyển hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 11/6/2025, Zhang Yan Fei đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, CQĐT đã ủy thác tư pháp cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời nên CQĐT ra quyết định tách rút tài liệu liên quan để làm rõ, xử lý sau.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại dịch vụ Phúc Thịnh (ở Hải Phòng) và Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Mỹ (ở Hà Nội) có dấu hiệu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan công an tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.