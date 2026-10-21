Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do Trần Văn Hùng (SN 1975), ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu. Số heo bệnh chết được nhóm người này thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987) quê tỉnh An Giang, làm tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ.

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai) cả 3 đều tạm trú phường Xuân Lộc thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992) ngụ phường Xuân Lộc liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975) ngụ xã Xuân Hòa với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để chế biến. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật.

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật.

Một số hình ảnh tang vật.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.