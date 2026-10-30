Đường dây phát tán hàng chục nghìn bộ phim lậu, thu lợi hơn 315 tỷ đồng

Ngày 30/10, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và tội “Rửa tiền” trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, sao chép, phát hành trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu lợi bất chính hơn 315 tỷ đồng từ nguồn tiền quảng cáo.

Các bị can sao chép lậu hàng chục nghìn bộ phim. Ảnh: AI

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 7/5/2026, Công ty luật TNHH Rouse Việt Nam là đơn vị được Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam có đơn gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an đề nghị xử lý đối với các cá nhân và tổ chức đang vận hành đường dây HiAnime về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra đã xác định: Nguyễn Đình Minh Khoa (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Trung Anh (lập trình viên) và Nguyễn Đình Xuân (Kế toán trưởng) quen biết nhau thông qua các diễn đàn Internet dành cho giới trẻ.

Các bị can phát hiện các website chiếu phim lậu, không bản quyền trên mạng Internet chưa tối ưu về giao diện, khó cho người xem. Nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nên đầu năm 2019 Khoa nhắn tin bàn bạc với Trung Anh về việc cùng nhau làm các trang web chiếu phim lậu để hưởng lợi từ nền tảng quảng cáo.

Khoa và Trung Anh thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Đình Xuân tham gia.

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can đã tổ chức thực hiện việc sao chép, phát phim trái phép trên mạng Internet nhằm thu hút người truy cập qua đó thu lợi bất chính từ nguồn tiền quảng cáo.

Các bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình phát trên các trang web. Nhờ đó, thu được số tiền 12,85 triệu USDT, là một loại tiền ảo, đã được mã hóa, tương đương 12,85 triệu USD; quy đổi được 315,3 tỷ đồng, từ nền tảng quảng cáo Propeller Ads.

Trong đó, bị can Nguyễn Đình Minh Khoa phụ trách mua hơn 100 địa chỉ trang web trên mạng Internet, thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang web (SEO) nhằm tăng khả năng truy cập.

Bị can Nguyễn Trung Anh phụ trách thuê và quản lý hệ thống máy chủ phục vụ việc lưu trữ, truyền phát phim.

Bị can Nguyễn Đình Xuân thực hiện lập trình các trang web phục vụ lưu trữ, xử lý và phát phim, đưa các trang web lên máy chủ để vận hành, đồng thời bảo trì và khắc phục sửa lỗi phát sinh.

Bị can Nguyễn Hoàng Thanh chịu trách nhiệm thiết kế logo, giao diện các trang web phát phim, theo dõi chi phí hoạt động, phân chia lợi nhuận quảng cáo sau khi đã trừ chi phí cho các thành viên trong nhóm.

Khi người dùng truy cập các trang web chiếu“phim lậu” để xem phim, các cửa sổ quảng cáo sẽ tự động hiện lên. Số tiền quảng cáo của nhóm Khoa nhận được phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Nền tảng Propeller Ads thu tiền của khách hàng quảng cáo, sau đó nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán tiền quảng cáo vào ví điện tử USDT. Sau khi trừ các chi phí, các bị can hưởng lợi trái phép 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi 51 tỷ đồng.

Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, các bị can đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, mua ô tô, cấu thành hành vi “rửa tiền”.