Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm sai quy định

Trong giờ hành chính, người dân có thể gọi số 0888996970; ngoài giờ hành chính gọi số 0888996977 để thông tin về việc thu chi hoặc dạy thêm, học thêm sai quy định.

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Các phản ánh cũng có thể gửi qua hộp thư điện tử kiemtrachuyennganh@hnoiedu.vn. Việc công khai đầu mối tiếp nhận thông tin được thực hiện trong bối cảnh ngành Giáo dục Hà Nội tăng cường quản lý các khoản thu, nhằm bảo đảm các khoản thu trong trường học đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm thu.