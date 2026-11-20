Tọa đàm tăng cường công tác phối hợp liên ngành và bảo đảm tính bền vững của các mô hình cung cấp dịch vụ.

Sáng 20/11, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp Ban Quản lý dự án Ngôi nhà Ánh Dương An Giang tổ chức tọa đàm về tăng cường phối hợp liên ngành và duy trì các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực.

Các trường hợp được tiếp nhận tại Ngôi nhà Ánh Dương được hỗ trợ ăn nghỉ, tư vấn tâm lý, pháp lý, kết nối dịch vụ y tế, học tập, sinh kế và theo dõi sau tạm lánh. Sau thời gian hỗ trợ, các trường hợp ổn định sức khỏe, tinh thần và trở về địa phương.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong phối hợp hỗ trợ người bị bạo lực. Trong đó, việc phải đi qua nhiều đầu mối, kể lại sự việc nhiều lần có thể khiến nạn nhân thêm tổn thương. Tâm lý e ngại, mặc cảm và lo ảnh hưởng đến gia đình cũng khiến một số người chưa chủ động tìm kiếm trợ giúp.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn phát biểu tại tọa đàm.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Ngôi nhà Ánh Dương, đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, liên tục; chú trọng bảo mật thông tin và an toàn cho người bị bạo lực.

Ngành y tế kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, lồng ghép hoạt động của mô hình vào nhiệm vụ thường xuyên, huy động thêm nguồn lực duy trì sau giai đoạn dự án. Các địa phương đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin và đường dây nóng 1800 8077 để người dân biết, tiếp cận khi cần hỗ trợ.