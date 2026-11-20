Đường dây nóng Ngôi nhà Ánh Dương tiếp nhận 106 cuộc gọi liên quan bạo lực tại An Giang
Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng đài đường dây nóng 1800 8077 của mô hình Ngôi nhà Ánh Dương tại An Giang ghi nhận 2.495 cuộc gọi, trong đó có 106 cuộc liên quan đến bạo lực. Mô hình đã hỗ trợ 2 trường hợp tại cộng đồng, tiếp nhận 4 phụ nữ và 6 trẻ em đi cùng vào lưu trú, chăm sóc.
Sáng 20/11, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp Ban Quản lý dự án Ngôi nhà Ánh Dương An Giang tổ chức tọa đàm về tăng cường phối hợp liên ngành và duy trì các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực.
Các trường hợp được tiếp nhận tại Ngôi nhà Ánh Dương được hỗ trợ ăn nghỉ, tư vấn tâm lý, pháp lý, kết nối dịch vụ y tế, học tập, sinh kế và theo dõi sau tạm lánh. Sau thời gian hỗ trợ, các trường hợp ổn định sức khỏe, tinh thần và trở về địa phương.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong phối hợp hỗ trợ người bị bạo lực. Trong đó, việc phải đi qua nhiều đầu mối, kể lại sự việc nhiều lần có thể khiến nạn nhân thêm tổn thương. Tâm lý e ngại, mặc cảm và lo ảnh hưởng đến gia đình cũng khiến một số người chưa chủ động tìm kiếm trợ giúp.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Ngôi nhà Ánh Dương, đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, liên tục; chú trọng bảo mật thông tin và an toàn cho người bị bạo lực.
Ngành y tế kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, lồng ghép hoạt động của mô hình vào nhiệm vụ thường xuyên, huy động thêm nguồn lực duy trì sau giai đoạn dự án. Các địa phương đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin và đường dây nóng 1800 8077 để người dân biết, tiếp cận khi cần hỗ trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/duong-day-nong-ngoi-nha-anh-duong-tiep-nhan-106-cuoc-goi-lien-quan-bao-luc-tai-an-giang-a503045.html