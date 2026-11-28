Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận Ngoại trưởng Roberto Velasco đã nêu vấn đề với Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson, đồng thời đề nghị Washington xem xét lại sáng kiến mới của DEA.

Theo bà Sheinbaum, đường dây tiếp nhận tin báo trực tiếp từ người dân Mexico cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và các thể chế của nước này. Tổng thống Mexico nhấn mạnh quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước phải dựa trên sự phối hợp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không phải sự lệ thuộc.

Trước đó, Giám đốc DEA Terry Cole thông báo cơ quan này thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin ẩn danh về thành viên các tổ chức tội phạm, quan chức bị nghi ngờ hỗ trợ các băng đảng, mạng lưới tội phạm và những cá nhân tham gia rửa tiền tại bang Sinaloa, miền Tây Bắc Mexico. Người dân có thể cung cấp thông tin qua các nền tảng liên lạc như WhatsApp, Signal và thư điện tử.

Sinaloa là địa bàn hoạt động của một trong những băng đảng ma túy lớn nhất Mexico. DEA cho biết sẽ tiếp tục triển khai các kênh tiếp nhận thông tin tương tự tại bang Jalisco, nơi hoạt động của một tổ chức tội phạm lớn khác.

Chính phủ Mexico cho rằng các hoạt động thu thập thông tin và điều tra tội phạm trên lãnh thổ nước này cần được thực hiện thông qua các cơ quan có thẩm quyền của Mexico, thay vì để một cơ quan nước ngoài trực tiếp thiết lập kênh liên lạc với người dân.

Bên cạnh vấn đề chủ quyền, Tổng thống Sheinbaum cũng yêu cầu Mỹ tăng cường hành động đối với tình trạng sử dụng ma túy, hoạt động của các thành viên băng đảng trên lãnh thổ Mỹ và những mạng lưới tài chính phục vụ tội phạm ma túy.

Bà nhấn mạnh Mexico có trách nhiệm ngăn chặn ma túy được vận chuyển qua biên giới, nhưng Washington cũng phải xử lý những vấn đề tồn tại ngay trong lãnh thổ nước này. Theo nhà lãnh đạo Mexico, không thể coi cuộc chiến chống ma túy là trách nhiệm riêng của Mexico.

Tranh cãi mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc giục Mexico tăng cường trấn áp các băng đảng ma túy, thậm chí từng đề nghị triển khai lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Mexico. Tuy nhiên, bà Sheinbaum nhiều lần bác bỏ khả năng này, khẳng định hợp tác an ninh phải đi đôi với việc tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Đáng chú ý, những bất đồng trên xuất hiện ngay sau khi lực lượng Mexico bắt giữ trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores, còn được biết đến với biệt danh El Chapo Isidro, với sự hỗ trợ thông tin tình báo từ Mỹ. Vụ việc cho thấy hai nước vẫn duy trì phối hợp trong hoạt động chống tội phạm xuyên biên giới, dù còn tồn tại những khác biệt về phạm vi và phương thức hợp tác an ninh.