Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (20 tuổi, trú xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Rửa tiền.

Hai người liên quan vụ án là Tăng Hoài Linh (35 tuổi, trú TPHCM) và Ninh Văn Tú (32 tuổi, ngụ phường Lang Biang - Đà Lạt) cũng bị công an khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2025, Linh và Tú đã liên hệ với nhiều người để thu mua 139 tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng. Mỗi tài khoản được trả phí thuê, mượn từ 5-9 triệu đồng/tháng. Sau đó, toàn bộ thông tin của 139 tài khoản được hai người bán lại cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia.

Các tài khoản này được sử dụng làm công cụ thanh toán, chuyển tiếp dòng tiền bất chính liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược qua mạng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn hướng dẫn thủ đoạn gian lận để vượt qua xác thực sinh trắc của ngân hàng và giúp dòng tiền lậu luân chuyển trót lọt. Đồng thời, Linh còn bày cho Khoa mở 23 tài khoản để bán thông tin cá nhân. Sau khi xây dựng hệ thống tài khoản, Khoa câu kết với nhóm lừa đảo trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi rửa tiền.

Trong thời gian tháng 10-12/2025, nhóm của Khoa đã lừa đảo thành công 10 nạn nhân tại tỉnh Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng qua các tài khoản này.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng chuyên án, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.