Đường dây mua bán hơn 8,5kg ma túy, tàng trữ súng quân dụng

Các bị cáo tại phiên toà.

Cầm đầu đường dây là Lê Ngọc Tuấn cùng nhiều đồng phạm. Tuấn còn tàng trữ súng, đạn thuộc nhóm vũ khí quân dụng trái phép.

Ngày 29/9, TAND TPHCM đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ra xét xử đối với Lê Ngọc Tuấn cùng 19 đồng phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Tuấn (SN 1993) mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trần Quang Huy (SN 1999) và Trần Hoàng Hải (SN 1995) cùng lĩnh án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1990) bị phạt 11 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1991) 20 năm tù; Phạm Kim Phụng (SN 1995) 19 năm tù; Nguyễn Quang Thịnh (SN 1988) 17 năm 6 tháng tù; Phạm Quang Sinh (SN 1989) 17 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Quốc Cường (SN 1988) bị phạt 25 năm tù; Lê Thị Cẩm Bình (SN 2001) 28 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Nguyễn Thế Tường (SN 1984) 11 năm tù; Hà Thị Lan (SN 1999), Nguyễn Bạch Trọng Sang (SN 1993), Cao Văn Nhờ (SN 1988) cùng 7 năm tù về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cao Cự Bình (SN 1980) 7 năm tù, Trịnh Chí Linh (SN 1995) 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trần Thị Mỹ Trinh (SN 2002) 3 năm 6 tháng tù, Trịnh Hoài Thương (SN 1991) 3 năm tù và Phạm Thanh Tùng (SN 2000) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thị Bích Liên (SN 2001) bị phạt 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện ngày 19/11/2025 tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Manh mối bắt đầu từ một đơn giao hàng thông qua ứng dụng Grab. Ngày 19/11/2025, Đ.V.A.K. nhận giao một hộp giấy với tiền công 79.000 đồng. Sau khi nhận hàng từ một người tên Hoàng Hải, trên đường vận chuyển, K. nghi ngờ bên trong có chứa chất cấm nên kiểm tra.

Phát hiện 2 gói nylon chứa tinh thể, K. lập tức đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo và giao nộp tang vật.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hoàng Hải có liên quan đến đường dây ma túy do Lê Ngọc Tuấn tổ chức.

Theo cáo trạng, Tuấn mua ma túy rồi cất giấu tại nhiều địa điểm, sau đó chỉ đạo các đồng phạm phân chia, giao nhận ma túy cho khách để bán kiếm lời.

Lê Ngọc Tuấn đã mua, cất giấu khoảng 8,1kg Methamphetamine, Ketamine và MDMA. Tuấn trực tiếp bán 340,1 gam ma túy cho Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Kim Phụng, Nguyễn Bạch Trọng Sang, Phạm Quang Sinh, Nguyễn Quốc Cường và Cao Văn Nhờ.

Ngoài ra, Tuấn còn chỉ đạo Trần Quang Huy và Trần Hoàng Hải nhiều lần giao nhận, bán ma túy tại nhiều địa điểm khác nhau. Tổng khối lượng ma túy Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán được xác định khoảng 8,5kg.

Không chỉ cầm đầu đường dây mua bán ma túy, Tuấn còn cất giấu một khẩu súng và đạn thuộc nhóm vũ khí quân dụng để phòng thân mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hành vi này khiến Tuấn bị truy cứu thêm trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan điều tra xác định Trần Quang Huy có vai trò giúp sức cho Tuấn trong việc cất giấu ma túy, quản lý kho chứa và nhiều lần giao nhận ma túy để nhận tiền công.

Trần Hoàng Hải cũng giúp sức Tuấn cất giấu hơn 2,1kg ma túy, phụ Tuấn bán và thực hiện việc giao nhận theo chỉ đạo. Hải còn cung cấp Methamphetamine cho Hà Thị Lan sử dụng một lần và cung cấp ma túy cho Phạm Kim Phụng sử dụng 2 lần.

Từ đường dây của Tuấn, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhiều người liên quan.

Nguyễn Mạnh Tiến bị xác định đã mua 335,05 gam MDMA, Ketamine và Methamphetamine của Tuấn để bán lại kiếm lời.

Phạm Kim Phụng nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Thị Thanh Hải, Võ Đại Tôn và Phạm Thanh Tùng. Phụng còn cất giấu hơn 6 gam Methamphetamine để bán.

Ngoài hành vi mua bán, Phụng còn cung cấp địa điểm, ma túy và phương tiện cho Nguyễn Quang Thịnh, Phạm Thanh Tùng và Lê Thùy Dương sử dụng ma túy.

Nguyễn Quốc Cường bị xác định giúp Lê Thị Cẩm Bình mua 99,1 gam Methamphetamine của Trần Hoàng Hải để bán kiếm lời và nhận tiền của khách. Cường và Bình còn cung cấp địa điểm, ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Cẩm Bình nhiều lần mua bán Methamphetamine nhằm thu lợi.

Nguyễn Quang Thịnh cũng bị xác định giúp Phụng bán ma túy cho nhiều người, đồng thời cung cấp bình hút để Phụng cùng một số người khác sử dụng ma túy.

Phạm Quang Sinh bị cáo buộc giúp Phụng và Hải bán ma túy, đồng thời cung cấp ma túy để cùng Nguyễn Thế Tường sử dụng nhiều lần.

Ngoài các đối tượng giữ vai trò mua bán, nhiều bị cáo còn bị xử lý về hành vi tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Thanh Hải cung cấp ma túy cho Cao Cự Bình sử dụng. Hà Thị Lan cung cấp địa điểm, phương tiện để Trần Thị Mỹ Trinh sử dụng ma túy.

Nguyễn Bạch Trọng Sang cung cấp ma túy cho Phan Thanh Đạm sử dụng và cất giấu gần 2 gam Methamphetamine.

Cao Văn Nhờ cung cấp địa điểm, ma túy và phương tiện để cùng Trịnh Chí Linh sử dụng ma túy. Trịnh Chí Linh cung cấp địa điểm để cùng Cao Văn Nhờ sử dụng ma túy tại khách sạn.

Trần Thị Mỹ Trinh bị xác định mua ma túy để sử dụng và bị thu giữ hơn 3 gam Methamphetamine. Trịnh Hoài Thương cất giấu hơn 1 gam Methamphetamine mua của Cẩm Bình.

Phạm Thanh Tùng cất giấu ma túy để sử dụng và thỏa thuận mua thêm ma túy nhưng chưa kịp nhận thì bị kiểm tra.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đ.V.A.K. không biết kiện hàng mình nhận giao có chứa ma túy.

Khi phát sinh nghi ngờ, K. đã chủ động kiểm tra, phát hiện các gói tinh thể nghi là chất cấm và lập tức đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo, giao nộp tang vật.

Đối với Nguyễn Thị Bích Liên, cáo trạng xác định Liên biết Lê Ngọc Tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Vì vậy, Liên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”.

Một số người khác chỉ sử dụng ma túy, có kết quả dương tính với chất ma túy được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX đã tuyên các mức án nêu trên đối với Lê Ngọc Tuấn và 19 đồng phạm.