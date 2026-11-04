Đường dây ma túy xuyên biên giới dùng thủ đoạn rửa tiền bằng vàng và bất động sản

Ngày 4/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới, từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại cùng súng và đạn.

Đối tượng và tang vật là lượng lớn ma túy bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ 11 “cầu” mua bán ma túy, gồm các đầu mối cung cấp, tiêu thụ số lượng lớn và mạng lưới bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện các đối tượng còn sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động mua bán ma túy để giao dịch vàng, bất động sản nhằm rửa tiền, hợp thức hóa các khoản lợi nhuận bất chính.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 97 đối tượng về 5 tội danh, gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249; “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255; “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a và “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 39 đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Vụ án đang tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm ma túy khi các đối tượng hình thành mạng lưới mua bán nhiều tầng, xuyên biên giới, đồng thời tìm cách che giấu, hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp thông qua các giao dịch tài sản có giá trị lớn.

Việc triệt phá đường dây, bắt giữ 136 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan thể hiện quyết tâm của Công an TP. Hà Nội trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.