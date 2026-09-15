Đường dây ma túy hàng chục kg và những cuộc giao hàng dưới vỏ bọc tinh vi

Các bị cáo tại phiên toà.

Cùng bị xét xử trong vụ án, Tô Minh Tân và Khổng Thị Mỹ Quyên cùng lĩnh 20 năm tù; Lưu Ngọc Giàu 15 năm tù; Trương Đình Đạt 7 năm tù; Lê Thị Ánh Ngọc 2 năm 7 tháng tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Đinh Văn Tú Anh bị phạt 24 năm tù; Lê Thị Diệu 22 năm tù; Nguyễn Tống Sơn Trung 14 năm tù.

Các bị cáo Bùi Thị Diễm Trinh, Bùi Hữu Đang, Phạm Minh Phương, Trần Thị Thảo Vy và Ngô Văn Long cùng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Một số bị cáo khác còn bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 29/3/2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp (cũ) phối hợp Công an Phường 12 kiểm tra căn nhà số 256/126/13 Phan Huy Ích.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 19 người đang có mặt tại nhiều phòng trong căn nhà. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy như MDMA, Ketamine, Methamphetamine, Nimetazepam cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, đa số những người có mặt cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định, căn nhà trên do Đinh Văn Tú Anh thuê từ ngày 16/2 đến 29/3/2024. Tú Anh cho ngăn căn nhà thành 4 phòng, vừa để ở, vừa cho thuê địa điểm để người khác sử dụng ma túy với giá 2,5 triệu đồng/12 giờ.

Để phục vụ hoạt động này, Tú Anh thuê Nguyễn Tống Sơn Trung và Bùi Hữu Đang làm nhiệm vụ dọn dẹp, chuẩn bị dụng cụ, cung cấp ma túy và hỗ trợ bán ma túy, với tiền công khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Trương Đình Đạt được xác định tham gia tìm khách, mua ma túy từ Tú Anh rồi bán lại để kiếm lời. Trong thời gian căn nhà hoạt động, các bị cáo nhiều lần tổ chức cho người khác sử dụng ma túy.

Cũng theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2/2024, Sỳ Bảo Nguyên và Ngô Minh Phương hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyên nhận ma túy từ một người đàn ông được gọi là “anh Hai” nhưng chưa xác định được lai lịch. Sau khi nhận, Nguyên cất giấu, chia nhỏ, vận chuyển và giao ma túy cho khách theo chỉ đạo.

Phương có vai trò hỗ trợ Nguyên nhận, cất giấu và vận chuyển ma túy tại nhiều địa điểm.

Ngày 29/3/2024, lực lượng công an phát hiện Phương điều khiển ô tô Hyundai chở Lý Phụng Ánh. Kiểm tra phương tiện, công an thu giữ 886,29g Ketamine.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên và Phương tại đường số 7, phường Linh Trung, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 8g MDMA và hơn 4,49kg Ketamine.

Khám xét một căn hộ tại Thủ Thiêm Garden, Công an thu giữ hơn 2kg MDMA. Tại một căn hộ ở Dĩ An, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 6g Ketamine.

Quá trình điều tra, Nguyên và Phương khai nhận số ma túy bị thu giữ là của mình. Hai bị cáo thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Tô Minh Tân, Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh và một số người chưa rõ lai lịch.

Riêng Nguyên còn giao 8g Ketamine cho Lê Thị Ánh Ngọc để bán lại cho Tú Anh.

Đáng chú ý, ngày 24/3/2024, Tô Minh Tân mua của Nguyên và Phương 2 lon chứa khoảng 2.000 viên MDMA, tổng khối lượng 798,4g. Số ma túy này được ngụy trang dưới dạng lon đậu Hà Lan rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát đến cho Khổng Thị Mỹ Quyên ở Đà Nẵng.

Sau khi nhận hàng, Quyên cất giữ số ma túy trên để bán lại.

Cơ quan tố tụng xác định, với hành vi mua bán ma túy trong thời gian dài, tổng khối lượng Sỳ Bảo Nguyên và Ngô Minh Phương phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 11,25kg MDMA và hơn 4,5kg Ketamine.

Đây là lượng ma túy đặc biệt lớn, thuộc trường hợp quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Một số bị cáo phạm tội nhiều lần, giữ vai trò tích cực trong việc mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như một số bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có vai trò thứ yếu trong vụ án để lượng hình.

Sau khi đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Sỳ Bảo Nguyên mức án tử hình; Ngô Minh Phương tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh, quá trình điều tra xác định người này còn bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong một vụ án khác do Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm thực hiện.

Ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh, đồng thời nhập với vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm thực hiện để điều tra, xử lý chung.

Đối với một số người có hành vi sử dụng ma túy nhưng không thực hiện hành vi giúp người khác sử dụng, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã xử phạt vi phạm hành chính.

Một số đối tượng khác chưa xác định được lai lịch, nơi ở, cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật khi có đủ căn cứ.