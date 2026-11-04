Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ẩn mình trong biệt thự

Ngày 4/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm người nước ngoài tổ chức lừa đảo qua mạng tại một căn biệt thự ở phường Điện Bàn Đông.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng chức năng kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông).

Tại đây, công an phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, cùng nhiều máy tính, điện thoại được sử dụng trong hoạt động có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động. Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác.

Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm người nước ngoài tổ chức lừa đảo qua mạng tại căn biệt thự. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 9/9, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự trên, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Người này còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí ăn ở tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ. Một người Trung Quốc khác được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm cho cả nhóm.

Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng và duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD.

Từ ngày 1/10, 10 người Indonesia được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của Aditya Aldi Pratama. Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận người Indonesia.

Họ nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới để tạo dựng quan hệ tình cảm, lấy lòng tin. Sau đó, nhóm này dụ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản và nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Có thành viên tiếp cận khoảng 50 người mỗi ngày để tìm kiếm nạn nhân.

Hàng chục điện thoại, máy tính được nhóm người nước ngoài sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Ảnh: CACC

Ban đầu, nhóm này hoàn trả tiền gốc kèm hoa hồng đối với những khoản nạp nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạp thêm tiền, đồng thời tìm cách ngăn cản việc rút tiền để chiếm đoạt.

Để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Indonesia nhận tiền từ nạn nhân. Số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.