Đường dây lừa đảo Mr Pips làm tan vỡ hạnh phúc nhiều gia đình

Không ít bị hại có ý định giải thoát

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã luận tội, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng những hình phạt tương xứng đối toàn bộ 188 bị cáo trong vụ án. Trong đó, “ông trùm” Mr Pips và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị tổn mức án tù chung thân về 2 tội danh. Shark Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

"Ông trùm" đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn Mr Pips.

Luận tội đường dây lừa đảo và rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu, đại diện VKS nhấn mạnh, trong vụ án này, các bị cáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng phạm để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Song, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ. Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Bản luận tội đánh giá, toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Mr Pips được vận hành như một bộ máy kiếm tiền, trong đó mỗi nhân viên được hưởng từ 1-4% số tiền khách hàng nạp, tạo động lực lôi kéo và giữ chân nạn nhân.

Bằng những thủ đoạn tinh vi nêu trên, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.560 tỷ đồng của 919 bị hại.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là điển hình của loại tội phạm có tổ chức, có sự phân công rõ ràng vai trò của từng bộ phận nhưng phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với nhau.

Tuy thực hiện các công đoạn phạm tội khác nhau nhưng các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm chung đối với số tài sản chiếm đoạt của từng bị hại theo phạm vi trách nhiệm được xác định về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), "ông trùm" lừa đảo thứ hai trong vụ án.

Công tố viên đánh giá, hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là những thiệt hại về kinh tế, sự tan vỡ hạnh phúc gia đình của các bị hại. Rất nhiều bị hại lâm vào cảnh vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Nhiều gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Đặc biệt, không ít bị hại đã có ý nghĩ tự tử để giải thoát...

Cũng theo đại diện VKS, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội nên việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm trừng trị các bị cáo, đồng thời nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Mong được trở lại cuộc sống bình thường

Đến dự phiên tòa xét xử đường dây lây lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, chị N.T.K. (bị hại) buồn bã kể, chị đã hai lần “sập bẫy” đầu tư chứng khoán quốc tế do Mr Pips cầm đầu, mất tổng cộng hơn 8 tỷ đồng.

Ban đầu khi được các nhân viên tư vấn của dường dây lừa đảo này tiếp cận mặc dù không am hiểu giao dịch chứng khoán nhưng chị vẫn bị thuyết phục bởi những lời hứa có chuyên gia hướng dẫn, giúp kiếm lời. Khi tài khoản thua lỗ, nhân viên tiếp tục khuyên chị nạp tiền để “gỡ”.

Về sau, khi đã mất hơn 5 tỷ đồng, chị lại được mời sang một sàn khác với lời hứa lấy lại vốn. Với hi vọng có thể lấy lại được vốn đã khiến chị vay mượn, gom góp thêm hơn 3 tỷ đồng tiếp tục nạp vào tài khoản chứng khoán. Chỉ sau khi nạp ít phút số tiền này cũng nhanh chóng “bay màu”.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) bị xác định rửa hàng trăm tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Quá tuyệt vọng, chị từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng khóc của đứa con trai hơn một tuổi vang lên từ tầng dưới khiến chị bừng tỉnh. Chị từ bỏ ý định dại dột, rồi sau đó lên chùa sống một thời gian để ổn định tinh thần. Với người mẹ này, tiếng khóc của đứa trẻ đã kịp thời níu giữ chị ở lại.

Tại phần xét hỏi hôm 27-10, bà N.T.M. nghẹn ngào kể, người phụ nữ này đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào các sàn giao dịch nhưng chỉ rút lại được khoảng 1 tỷ đồng. Dù bà đã mất 9 tỷ đồng nhưng những người tư vấn vẫn thúc giục vay thêm 10 tỷ đồng để cứu tài khoản. “Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn”, bị hại bày tỏ thái độ trước tòa.

Để trả nợ, bà M. phải bán nhà, bán xe, vay mượn người thân. Gia đình giúp trả khoảng 4,5 tỷ đồng nhưng mỗi tháng bị hại này vẫn phải xoay xở 40-50 triệu đồng tiền lãi… “Nợ nần kéo theo mất việc, mâu thuẫn vợ chồng rồi ly hôn” – bà M. uất nghẹn

Tham dự tòa, bà N.T.M. “ôm” theo mong muốn rằng các bị cáo sẽ bị xét xử nghiêm minh và những người bị hại như bà có cơ hội lấy lại những đồng tiền “ô hôi nước mắt”.

Một người mẹ khác cũng kể, chị này bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng khi đang mang thai. Sau biến cố, chị bị bố mẹ từ mặt, chồng ly hôn, phải một mình nuôi 4 đứa con. Từng có ý nghĩ dại dột vì bế tắc, chị được người dân động viên, ngăn lại. Nỗi lo lớn nhất của chị giờ đây không chỉ là tiền nợ mà còn là sức khỏe, tương lai của con nhỏ.

Một người đàn ông ở Đà Nẫng là anh V. cũng không thoát khỏi vòng xoáy “nạp thêm để gỡ” của đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu. Từ khoản đầu tư ban đầu 5.000 USD, anh liên tục rót tiền rồi mất hơn 4 tỷ đồng trong một năm. Sau cú sốc, anh sụt cả chục kilogram chỉ trong một tháng, phải bán ô tô, bất động sản trả nợ nhưng vẫn chưa thanh toán hết.

Tại phiên xét xử ở phần xét hỏi hôm 28-10, chị N.T.L. cho Tòa biết, bị hại này đã ngã quỵ khi gặp lại Lý Thị Khuyến, người từng mời gọi chị đầu tư. Sau khi nạp khoảng 3 tỷ đồng và liên tục thua lỗ, chị tìm người tư vấn van xin được lấy lại một phần tiền. Tuy nhiên, thay vì giúp thu hồi tiền, người tư vấn lại khuyên chị nạp thêm 150.000 USD.

Quá trình xét xử cho thấy, ngoài những bị hại nêu trên, hầu hết các bị hại khác cũng đang phải gánh lãi vay từng tháng, sống với mặc cảm trước người thân và nỗi sợ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Họ đến tòa với một kỳ vọng rất lớn là được bồi thường, khắc phục hậu quả để có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.