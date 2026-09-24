Đường dây lập 326 công ty 'ma', xuất gần 20.000 tỉ đồng hóa đơn

Các bị can bị khởi tố trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. Ảnh: Công an TPHCM (cung cấp ngày 23-09)

Ngày 23-9, Công an TPHCM thông tin về kết quả mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Tân Sơn Nhì) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và tổ chức hoạt động của đường dây liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12.2021 đến tháng 10.2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính.

Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên các hóa đơn là 18.328 tỉ đồng. Thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là 1.585 tỉ đồng, trong khi tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỉ đồng.

Với quy mô này, đường dây có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM chủ động rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn và xác lập chuyên án để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Tháng 4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Sau quá trình tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan, ngày 16.9.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt các bị can để tạm giam.

Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.

Công an TPHCM cho biết, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ án, Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn “khống”. Hóa đơn phải gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra đối tác và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh trường hợp sử dụng hóa đơn do các công ty “ma” phát hành, dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mua bán pháp nhân hoặc chào bán, mua bán hóa đơn bất thường.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn