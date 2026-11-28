Trước đó, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ - Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Đồng Nai xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động, đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng, giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.