Đường dây buôn lậu lắp camera theo dõi ngược lực lượng chức năng

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đang điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng biên phòng phát hiện đường dây có khoảng 30-50 người tham gia vận chuyển trái phép thực phẩm qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản đến phân phối hàng hóa.

Trứng gà non được các đối tượng cất giấu trong ba lô, túi xách. Ảnh: ĐVCC

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng giả làm cư dân biên giới hoặc khách du lịch, cất giấu thực phẩm trong ba lô, túi xách. Mỗi người có thể xuất nhập cảnh nhiều lần để đưa hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi qua cửa khẩu, hàng hóa được đưa về các kho tập kết có hệ thống bảo quản lạnh, trước khi vận chuyển đến các địa phương tiêu thụ.

Đáng chú ý, các đối tượng lắp đặt camera giám sát tại các kho hàng, bố trí người canh gác và theo dõi dọc các tuyến đường vận chuyển nhằm phát hiện lực lượng chức năng rồi cảnh báo đồng bọn.

Lượng lớn trứng gà non trong kho hàng tại phường Lào Cai. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 10h50 ngày 25/10, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Quang L. (32 tuổi) và Trần Đức T. (44 tuổi, cùng trú tại phường Lào Cai) đang vận chuyển tổng cộng 60kg trứng gà non. Toàn bộ số hàng có dấu hiệu chảy nước, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được khai báo hải quan.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác khám xét kho hàng trên đường Triệu Quang Phục (phường Lào Cai), phát hiện 641kg trứng gà non do Vàng Văn T. (40 tuổi, trú tại xã Bản Lầu) trông giữ, bảo quản.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai được thuê vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg.

Sau khi nhận chỉ đạo, các đối tượng chuẩn bị ba lô, túi xách rồi xuất cảnh sang Trung Quốc nhận hàng. Khi quay về Việt Nam, họ sử dụng xe máy, di chuyển qua các khu vực đông dân cư, liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị theo dõi.

Trứng gà non được lưu giữ trong các tủ cấp đông. Ảnh: ĐVCC

Trước khi vào kho giao hàng, những người vận chuyển phải qua khâu kiểm tra, nhận dạng.

Tại kho tập kết, trứng gà non được kiểm đếm, đóng vào thùng xốp, cấp đông, sau đó gửi theo xe khách liên tỉnh để đưa đến các đầu mối tiêu thụ.