Đường dây 500kV qua Đồng Nai dự kiến khởi công trong quý I-2027

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo của SPMB, tuyến đường dây đi qua 15 xã, phường thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai, gồm: Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Phú Nghĩa, Đăk Ơ, Đa Kia, Phước Bình, Bình Tân, Phú Riềng, Long Hà, Tân Hưng, Tân Quan, Bình Long, Minh Đức và Tân Khai. Dự án có tổng cộng 257 móng trụ, diện tích đất dự kiến thu hồi để xây dựng móng trụ khoảng 36ha.

Công trình có tổng mức đầu tư dự án hơn 11,5 ngàn tỷ đồng. Theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ, dự án dự kiến khởi công quý I-2027 và đóng điện trong quý IV-2028.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, hoàn thành, SPMB kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kiểm tra, duyệt bản vẽ địa chính; rà soát, cập nhật tuyến đường dây vào quy hoạch địa phương và danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2027. Đồng thời phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, định giá rừng, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí đơn vị thực hiện công tác này.

Đối với UBND 15 xã, phường có dự án đi qua, SPMB đề nghị phối hợp xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng mốc thời gian cụ thể; xem xét nhu cầu tái định cư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận và kịp thời đối thoại, tháo gỡ vướng mắc. Các địa phương ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng trong quý IV-2027; đồng thời thông báo đến người dân về việc không xây dựng mới nhà ở, công trình trong hành lang dự án.

Đại diện chủ đầu tư nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Lộc

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của SPMB, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai, trong đó có đất rừng, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đối với UBND 15 xã, phường có dự án đi qua, thành phố sẽ yêu cầu tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai dự án theo kế hoạch. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố sớm xây dựng đường găng tiến độ dự án nhằm xác định rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện, đơn vị phụ trách và trách nhiệm của từng cơ quan. Quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc phát sinh, phải kịp thời báo cáo để được chỉ đạo, xử lý ngay, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Hướng tuyến Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1 theo đề xuất của đơn vị tư vấn. Ảnh minh họa

Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1 có tổng chiều dài khoảng 330km, đi qua 5 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Đồng Nai có chiều dài lớn nhất khoảng 130km. Dự án có mục tiêu đảm bảo truyền tải hết công suất tại các dự án nguồn điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên lên hệ thống điện quốc gia, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.