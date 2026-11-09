Đường đã thông, nỗi lo sạt lở trên Tỉnh lộ 74 ở Huế chưa dứt

Sau các đợt mưa lớn giữa tháng 9/2026 gây sạt lở tại 24 vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, khối lượng đất đá, cây cối sạt trượt đã được xử lý tạm thời, tuyến đường hiện đã thông trở lại.

Tuy nhiên, việc lưu thông qua một số vị trí vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi thời tiết bất lợi.

Các điểm sạt lở taluy dương, taluy âm và những hạng mục công trình bị ảnh hưởng vẫn đặt ra yêu cầu phải khắc phục lâu dài.

Tuy đã có thể lưu thông qua Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, nhưng xe cộ vẫn gặp khó khăn khi đi qua các điểm sạt lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đất đá tràn xuống mặt đường cùng thời tiết mưa khiến phương tiện di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, dễ bị trơn trượt. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hệ thống hộ lan bị hư hỏng trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các đợt mưa lớn giữa tháng 9/2026 gây sạt lở tại 24 vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đất đá sạt lở trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Vị trí sạt lở taluy âm trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, đã ăn sâu vào phạm vi mặt đường. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đất đá sạt trượt trên mặt đường đã được san gạt, xử lý tạm thời để phương tiện có thể lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Mặt đường sụt lún và hệ thống hộ lan bị hư hỏng nặng trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 74, nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, đã được xử lý tạm thời. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhiều công trình phụ trợ và các hạng mục trên Tỉnh lộ 74, nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, bị hư hỏng do mưa lớn và sạt lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sau các đợt mưa lớn giữa tháng 9/2026 gây sạt lở tại 24 vị trí, hiện Tỉnh lộ 74 đã được thông tuyến. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Vị trí sạt lở taluy âm trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Một số cột hộ lan mất liên kết với hệ thống đỡ và nền đất trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trên toàn tuyến Tỉnh lộ 74, từ Km12 - Km44 (theo lý trình Nam Đông - A Lưới) có 24 điểm bị sạt lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Dù Tỉnh lộ 74 đã thông tuyến nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Tuy đã có thể lưu thông trên Tỉnh lộ 74 nhưng các phương tiện vẫn gặp khó khăn khi đi qua các điểm sạt lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khối lượng lớn đất đá bị sạt lở dưới taluy âm trên tuyến Tỉnh lộ 74, nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN