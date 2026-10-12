Đường cờ Tổ quốc - điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới

Với đoàn viên, thanh niên xã Hoa Lộc xây dựng đường cờ là cách thể hiện trách nhiệm với địa phương bằng những phần việc cụ thể, thiết thực.

Từ sự chung sức của người dân xã Hồ Vương đến những công trình thanh niên tại xã Hoa Lộc, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa.

Từ những tuyến đường rực sắc cờ ở Hồ Vương

Đến xã Hồ Vương những ngày này, người dân và du khách được đi trên tuyến đường nhựa rộng rãi, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng cùng hàng cờ đỏ sao vàng treo ngay ngắn tạo nên diện mạo tươi mới cho làng quê. Tại thôn Bái Nại và thôn Phú Sơn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa màu xanh cây lá, những ngôi nhà sạch đẹp, góp phần làm cho không gian nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhà nằm ngay mặt đường có mô hình “Đường cờ Tổ quốc”, bà Đặng Thị Uyên, người dân thôn Bái Nại, phấn khởi khi mỗi ngày mở cửa đều nhìn thấy những lá cờ tung bay trước ngõ. Theo bà Uyên, từ khi tuyến đường được chỉnh trang, treo cờ đồng bộ, người dân có thêm động lực giữ gìn cảnh quan chung, thường xuyên quét dọn trước nhà, thu gom rác và chăm sóc cây xanh. Những việc làm nhỏ nhưng góp phần tạo sự gắn kết giữa các gia đình, bởi ai cũng mong muốn con đường nơi mình sinh sống sạch đẹp, khang trang.

Sau khi khảo sát, xã Hồ Vương lựa chọn tuyến đường từ ngã tư chợ Hôm Dún đi Cầu Huyền, thôn Bái Nại dài 1.115 m, để xây dựng thí điểm mô hình “Đường cờ Tổ quốc”.

Tại thôn Bái Nại, mô hình được triển khai theo Kế hoạch số 54/KH-UBMT-BTT ngày 15/9/2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồ Vương. Ban Công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia, xác định đây không chỉ là hoạt động chỉnh trang đường làng mà còn là cách phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Sau khi khảo sát, thôn lựa chọn tuyến đường từ ngã tư chợ Hôm Dún đi Cầu Huyền, dài hơn 1,1km để xây dựng “Đường cờ Tổ quốc”.

Trong một tuần, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với người dân chỉnh trang đường, vệ sinh môi trường, lắp đặt 220 cột cờ và treo 220 lá cờ. Tổng kinh phí thực hiện là 80 triệu đồng, từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân và con em công tác xa quê. Người dân còn đóng góp 116 ngày công lao động để hoàn thành công trình.

Người dân trực tiếp góp kinh phí, ngày công, dọn dẹp, chỉnh trang tuyến đường, nhờ đó, công trình được hoàn thành trong thời gian ngắn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, tuyến đường cờ còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đường làng khang trang sẽ phát huy hiệu quả hơn khi đi cùng môi trường sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc và cảnh quan được duy trì thường xuyên.

Từ việc cùng nhau xây dựng tuyến đường, người dân từng bước nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, giữ gìn vệ sinh và chủ động tham gia các hoạt động chỉnh trang khu dân cư. Đây là những việc làm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Mai Văn Hiểu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bái Nại cho biết, sau khi hoàn thành, tuyến đường cờ đã tạo diện mạo khang trang, trang nghiêm cho khu dân cư. Điều quan trọng là người dân không chỉ hưởng ứng trong quá trình xây dựng mà còn có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo vệ cột cờ, lá cờ. Từ kết quả ban đầu, thôn tiếp tục triển khai mô hình “Đường cờ hộ gia đình” dài 120m, mở rộng việc chỉnh trang từ tuyến đường chung đến khu vực sinh sống của từng hộ dân.

Trên những tuyến đường thảm nhựa tại xã Hoa Lộc, những lá cờ đỏ sao vàng nối dài tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê.

Theo kế hoạch, xã Hồ Vương triển khai mô hình tại các thôn Bái Nại, Đông Sơn và Kim Thành; trong đó, Bái Nại và Phú Sơn đã hoàn thành, thôn Kim Thành đang triển khai. Xã phấn đấu nhân rộng mô hình tại 13/13 thôn, hướng tới xây dựng các tuyến đường cờ đồng bộ từ trục đường chính đến ngõ xóm, với mục tiêu khoảng 15km đường cờ trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồ Vương, cho biết năm 2026, địa phương đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” được triển khai gắn với việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nâng cao ý thức cộng đồng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Để mô hình mang lại hiệu quả lâu dài, địa phương chú trọng vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo vệ công trình và treo cờ trang nghiêm vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Qua đó, những tuyến đường cờ không chỉ làm đẹp diện mạo nông thôn mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và đời sống của người dân.

Sức trẻ góp sắc đỏ cho đường quê Hoa Lộc

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” ở xã Hoa Lộc mang dấu ấn của đoàn viên, thanh niên. Trên tuyến đường nhựa ở thôn Hoa Trung, hàng cây mắt ngọc được cắt tỉa gọn gàng, những lá cờ đỏ sao vàng nối dài tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê.

Với đoàn viên, thanh niên, xây dựng đường cờ là cách thể hiện trách nhiệm với địa phương bằng những phần việc cụ thể, từ khảo sát tuyến đường, vận động nguồn lực đến lắp đặt cờ và vệ sinh môi trường. Đoàn viên Nguyễn Thị Huệ chia sẻ, niềm vui không chỉ đến từ việc hoàn thành công trình mà còn từ quá trình mọi người cùng góp sức. Khi con đường trở nên khang trang hơn, chị càng thấy rõ ý nghĩa của việc chung tay làm đẹp quê hương.

Hiện Chi đoàn xã Hoa Lộc duy trì tuyến đường cờ thanh niên dài 1km, từ Tỉnh lộ 526 đi Quốc lộ 10 qua Trạm Y tế Hoa Lộc; tuyến đường cờ của Chi đoàn Phú Mỹ dài 2 km. Đoàn viên, thanh niên đang phát triển thêm ba tuyến tại các chi đoàn Phú Ninh, Yên Trung và Hiển Vinh, với tổng chiều dài gần 4 km. Đoàn xã tiếp tục khảo sát, vận động để phấn đấu triển khai mô hình tại cả 15/15 thôn.

Đến nay, mô hình “Đường cờ Thanh niên” tại Hoa Lộc đã được triển khai với 300 bộ cờ kèm trụ cắm, tổng kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách góp phần phát huy sự tham gia của cộng đồng, tạo điều kiện để tuổi trẻ địa phương đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những lá cờ được treo dọc các tuyến đường không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn gắn với việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo đảm đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.

Bí thư Đoàn xã Hoa Lộc Nguyễn Văn Hùng cho biết, địa phương phấn đấu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, Đoàn xã xác định công trình “Đường cờ Thanh niên” là một phần việc cụ thể để tuổi trẻ tham gia thực hiện mục tiêu chung. Thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục phối hợp với các chi đoàn vận động đoàn viên và nhân dân xây dựng, duy trì các tuyến đường cờ gắn với vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang khu dân cư.

Những lá cờ được treo dọc các tuyến đường không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn gắn với việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh, bảo đảm đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.

Từ Hồ Vương đến Hoa Lộc, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả của mô hình không chỉ thể hiện ở những tuyến đường rực sắc cờ mà còn ở sự chung sức của người dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ và ý thức giữ gìn môi trường được nâng lên. Khi những công trình được duy trì bằng sự tự giác của cộng đồng, mỗi tuyến đường sạch đẹp sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng những khu dân cư văn minh và tạo nền tảng để các địa phương hoàn thành mục tiêu nông thôn mới bền vững.